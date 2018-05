Badelj resta alla Fiorentina? / Il centrocampista in scadenza potrebbe rinnovare il contratto con la viola

Badelj resta alla Fiorentina? Il centrocampista croato va in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo, ma potrebbe anche decidere di rimanere in viola firmando un rinnovo a sorpresa.

26 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Badelj resta alla Fiorentina? - La Presse

La Fiorentina propone il rinnovo di contratto a Milan Badelj, ma sono diverse le squadre che vogliono sfruttare sul calciomercato la possibilità di prenderlo a parametro zero. L'ultima squadra e la più interessata nei confronti del calciatore sembra essere la Lazio, con Igli Tare che secondo CittàCeleste.it avrebbe già messo sul tavolo una buona offerta. Negli ultimi mesi sono diverse le squadre a cui il croato è stato accostato dalla Roma di Eusebio Di Francesco al Milan di Gennaro Ivan Gattuso. Calciatore classe 1989 è arrivato alla Fiorentina dall'Amburgo nell'estate del 2014 dimostrandosi calciatore dotato di grande intelligenza e soprattutto personalità. Dal 2010 è uno dei perni della nazionale croata e chi riuscisse a prenderlo a parametro zero farebbe davvero un grandissimo affare. La viola però non si rassegna a perderlo anche se ha fissato un ultimatum prima del quale Milan Badelj dovrà decidere.

RINNOVO A SORPRESA?

Si è parlato a lungo della possibilità divedere Milan Badelj lasciare la Fiorentina alla fine della stagione, questo anche perché il contratto con la società viola scade esattamente tra un mese. Secondo Il Corriere Fiorentino però il calciatore croato potrebbe a sorpresa rinnovare con la squadra toscana allenata da Stefano Pioli. Badelj viene considerato fondamentale dalla società a livello tecnico e tattico, ma la società ha molto rispetto del calciatore e gli ha concesso tempo per decidere il suo futuro. Secondo il quotidiano toscano però ora si sarebbe arrivati a un ultimatum, con 72 ore per decidere cosa fare del suo futuro. Si aspetterà infatti fino a lunedì prossimo per capire se il calciatore vorrà rimanere alla Fiorentina che sembra pronta a proporgli un quadriennale da 1.5 milioni di euro con i bonus compresi. Al momento però le sensazioni non sono molto positive in questo senso.

