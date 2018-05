Sarri al Chelsea / C'è l'accordo! Sette ore di vertice a Londra, si discute sulla clausola da pagare al Napoli

Sarri al Chelsea, c'è l'accordo! Sette ore di vertice a Londra con la dirigenza dei blues, l'ultimo ostacolo per arrivare all'ufficialità è rappresentata dalla clausola da pagare al Napoli.

26 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Sarri al Chelsea - La Presse

Se c'è l'accordo tra Maurizio Sarri e il Chelsea come mai non è ancora arrivata l'ufficialità? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare che l'ultimo ostacolo arrivi proprio dal Napoli. Il tecnico campano classe 1959 infatti ha un accordo con la squadra partenopea fino al giugno 2020 e per liberarlo servirà pagare la clausola rescissoria da otto milioni di euro che mette il destino del tecnico al momento nelle mani di Aurelio De Laurentiis. Non è da escludere che Sarri, proprio per l'ufficialità dell'arrivo di Carlo Ancelotti, trovi l'accordo per la rescissione consensuale con il club che ha portato a vivere una grandissima stagione anche se non coronata dalla vittoria dello Scudetto finito per la settima volta di fila nelle bacheche della Juventus. Il Chelsea domani comunque contatterà il Napoli per capire se c'è margine per riuscire ad evitare di pagare gli otto milioni di euro in questione.

SETTE ORE DI VERTICE

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea, manca di fatto solo l'ufficialità e poi prenderà il posto di Antonio Conte che verrà esonerato. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, sulla sua versione online, sarebbe stato raggiunto l'accordo tra le parti dopo una riunione durata addirittura sette ore. A questa non c'era il tecnico stesso ma una poule di intermediari che si sono accomodati ai tavoli delle trattative con i dirigenti proprio del Chelsea. Si parla di un ingaggio attorno ai sei milioni di euro, circa quattro volte quanto il tecnico guadagnava a Napoli. Non c'è ufficialità dell'esonero di Antonio Conte che nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League ha vinto la FA Cup. Il tecnico ex Juventus ed ex ct dell'Italia ha infatti un accordo fino al giugno del 2019 e quindi per affidare la panchina a Maurizio Sarri servirà di fatto l'esonero.

