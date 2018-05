Balotelli al Napoli/ L'indizio su Twitter, scavalcato anche il Marsiglia? (Ultime notizie)

Mario Balotelli è un obiettivo di calciomercato del Napoli: la società partenopea ha iniziato a seguire il suo profilo su Twitter, ma bisogna vincere la concorrenza di almeno due squadre

27 maggio 2018 Claudio Franceschini

Mario Balotelli, obiettivo di calciomercato del Napoli (Foto LaPresse)

Il calciomercato del Napoli è in continua evoluzione: per il momento si tratta solo di voci, non ci sono stati acquisti ufficiali ma la presenza di Carlo Ancelotti, lui sì annunciato tra squilli di trombe e numeri da record sui social network, è bastato per far sognare i tifosi. Un allenatore vincente e dal curriculum glorioso non può che attirare campioni; questa l’equazione, che certamente ci sta anche se ora bisognerà capire quanto sarà corrisposta dalla realtà. Intanto però Mario Balotelli rappresenta il nome nuovo, e per lui la pista potrebbe essere più concreta che per altri profili dei quali si è parlato in passato: come ha riportato Il Mattino, il Napoli ha iniziato a seguire su Twitter l’attaccante del Nizza. Particolare non indifferente o secondario: la società partenopea di solito segue sui social network solo i suoi calciatori del periodo attuale o chi in passato ha vestito la maglia azzurra. Dunque: che Balotelli effettivamente possa arrivare a vestire la casacca del Napoli nella prossima stagione? Ipotesi certamente non peregrina, e “aiutata” dal fatto che l’attaccante sia tornato a essere convocato in nazionale con l’avvento di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia. Non solo: dopo l’episodio di Twitter, i bookmaker della Snai hanno modificato le quote per l’arrivo di Balotelli a Napoli, ora i partenopei sono in vantaggio con 2,00.

BALOTELLI-NAPOLI, LE POTENZIALI AVVERSARIE

Attenzione però, perché le avversarie di calciomercato del Napoli non mancano. Prima tra tutte l’Olympique Marsiglia, che permetterebbe a SuperMario di rimanere in una Ligue 1 che lo ha visto rinascere, e gli farebbe anche alzare l’asticella delle ambizioni visto che la stagione è stata entusiasmante (finale di Europa League raggiunta) e la rosa è competitiva. Se invece parliamo di un ritorno in Italia e in Serie A, ci sono almeno due squadre che sono sulle tracce dell’attaccante bresciano: la prima è la Roma della quale si era già parlato, anche se la presenza di Edin Dzeko nella rosa al momento preclude la possibilità che i due possano convivere tecnicamente (uno sarebbe la riserva dell’altro). La seconda, un po’ a sorpresa, è il Parma ma la proprietà cinese dei ducali avrebbe intenzione di regalare ai propri tifosi appena tornati in Serie A un grande colpo, e Balotelli in questo senso sarebbe il profilo giusto. Forse questa ipotesi è leggermente meno realizzabile allo stato attuale delle cose, anche perché il calciatore del Nizza esplora soprattutto la possibilità di giocare la Champions League; il Napoli gli dà questa occasione e allora staremo a vedere quello che succederà.

