Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid?/ Cr7 parla da ex: "È stato bello giocare con questa maglia"

Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid? Cr7 al termine della finale di Champions League contro il Liverpool parla già da ex: "E' stato bello vestire questa maglia e giocare qui".

27 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Nonostante vada ormai per i 34 anni Cristiano Ronaldo non ha nessuna intenzione di smettere e questa stagione è stata la dimostrazione che è ancora lui il numero uno. La vittoria della terza Champions League di fila, quarta in cinque anni, anche se l'hanno visto protagonista marginale della finale portano il suo marchio lungo il cammino. E ora? Il ragazzo ha fatto capire che lascerà il Real Madrid, ma probabilmente sapremo il nome del suo prossimo club solo dopo i Mondiali in Russia che giocherà con la maglia del Portogallo da campione, anche lì, d'Europa. Chiaramente in cima alle pretendenti c'è quel Paris Saint German che potrebbe anche azzardare un clamoroso scambio con Neymar Jr arrivato l'estate scorsa per 222 milioni di euro dal Barcellona. Difficile pensare che Cristiano Ronaldo, ancora competitivo, possa decidere di volare negli Stati Uniti o in Cina. Sembra fuori mercato la possibilità di vederlo alla Juventus, voce di calciomercato che sembra una falsa pista per ovvi mercati legati al suo pesantissimo ingaggio.

AL PASSO D'ADDIO?

Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid? Le dichiarazioni di Cr7 al termine della finale di Champions League contro il Liverpool, terza di fila vinta e quarta in cinque anni, fanno sicuramente riflettere e portano verso questa strada. Il calciatore ha sottolineato: "È stato davvero molto bello stare nel Real Madrid. Nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi che mi sono sempre stati vicini". Un addio o quasi che lascia un po' tutti sorpresi in una notte magica in cui la squadra con la camiseta blanca riscrive la storia del calcio europeo arrivando laddove nessuno aveva mai fatto prima. Il calciatore portoghese sottolinea: "Abbiamo fatto la storia e ora dobbiamo divertirci. Il futuro dei singoli calciatori non è importante ora. Non ho dubbi, non è importante in questo momento. Ora mi riposo e vado al giocare il Mondiale col Portogallo, poi vedremo cosa accadrà". Sicuramente c'è grande curiosità di capire dove il calciatore più forte del mondo andrà a chiudere la sua carriera.

