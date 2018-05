Morata al Milan? / Dalla Spagna: rossoneri a un passo da un ex Juventus, ma c'è pure Zaza

Morata al Milan? Dalla Spagna: i rossoneri sarebbero a un passo da un ex attaccante della Juventus, si pensa al bomber del Chelsea ma nel mirino c'è pure Simone Zaza del Valencia.

27 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Morata al Milan?

Dalla Spagna sono sicuri: il Milan ha messo le mani su un calciatore che milita nella Liga e ha già vestito la maglia della Juventus. Subito viene da pensare ad Alvaro Morata, ma Superdeporte parla di Simone Zaza. L'attaccante lucano ha fatto molto bene al Valencia e potrebbe anche decidere di tornare in Italia per essere più visibile agli occhi del commissario tecnico Roberto Mancini e per riconquistare la Nazionale dopo quel brutto errore dal dischetto contro la Germania agli ultimi Europei. Nella gestione di Gian Piero Ventura infatti Zaza ha collezionato appena dieci minuti, entrando in campo in due partite. Secondo Superdeporte però il Valencia non lascerà partire l'ex Sassuolo per una cifra inferiore ai venticinque milioni di euro. A questo punto non diventa fantacalcio l'idea di rivedere davanti i due ex bianconeri e grandissimi amici fuori dal campo insieme in un club, che sia davvero il Milan?

ALVARO LASCIA IL CHELSEA?

L'addio di Antonio Conte al Chelsea apre un calciomercato diverso per quanto riguarda i blues. Sono molte infatti le voci che vorrebbero vedere diversi calciatori importanti al passo d'addio. Tra questi c'è Alvaro Morata che era arrivato per una cifra importante dal Real Madrid appena una stagione fa. Lo spagnolo ha dimostrato di non essere adatto alla fisicità della Premier League e sarebbe felice di tornare in Serie A dove alla Juventus ha dimostrato il meglio di quanto fatto vedere fino a questo momento nella sua carriera. L'attaccante spagnolo è nel mirino dei bianconeri, ma anche del Milan che dopo aver avuto brutte risposte da Nikola Kalinic e André Silva ha bisogno di un attaccante di assoluto livello. I rossoneri decisamente attenti al calciatore spagnolo già un anno fa, quando però preferirono puntare appunto sul croato preso dalla Fiorentina e sul portoghese arrivato dal Porto.

