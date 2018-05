Pogba alla Juventus? / Il francese del Manchester United vuole tornare in bianconero e i tifosi sognano!

Pogba alla Juventus? Il francese del Manchester United vuole tornare in bianconero e i tifosi sognano di vederlo ancora in mezzo al campo con la maglia numero 6 sulle spalle.

27 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Pogba alla Juventus? - La Presse

"Voglio la Juventus", con queste parole di Paul Pogba si apre l'edizione odierna di Tuttosport. Il centrocampista francese è uno dei nomi più caldi sul calciomercato bianconero, anche se l'affare è davvero complicatissimo. Non ci si può scordare infatti che lo United tirò fuori due anni fa 105 milioni per riprendersi il talento francese e che non lo cederà per una cifra molto inferiore. L'unica via possibile per i bianconeri per riprendere il calciatore è quindi un prestito magari biennale con un diritto di riscatto davvero molto alto da ammortizzare in varie sessioni di calciomercato. C'è poi da valutare il fatto che con l'acquisto di Emre Can il centrocampo bianconero diventa molto folto vista la presenza in rosa di Sami Khedira, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Claudio Marchisio e Rodrigo Bentancur. Un affare che comunque fa sognare i tifosi bianconeri che hanno sempre provato grande affetto per il francese.

L'ESPLOSIONE IN BIANCONERO DEL FRANCESE

Paul Pogba nell'estate del 2012 arrivava alla Juventus in punta di piedi. Era considerato un grandissimo talento, ma aveva accumulato appena tre presenze tra i professionisti. Antonio Conte iniziò ad utilizzarlo fin da subito, accorgendosi delle sue grandi doti anche in zona gol. In poco tempo i tifosi bianconeri si innamorano di lui e iniziano a suonare le sirene di calciomercato. Il calciatore francese chiude la prima stagione in bianconero con 5 reti, di cui alcune davvero meravigliose. Alla Juventus gioca altre tre stagioni, risultando fondamentale nella vittoria dei relativi Scudetti e conquistando anche una finale di Champions League poi persa contro il Barcellona. Nell'estate del 2016 i bianconeri realizzano una plusvalenza favolosa, andandolo a cedere per oltre cento milioni proprio al Manchester United dove lo avevano acquistato per una manciata di spiccioli. In due stagioni ai Red Devils non è arrivato il tanto atteso salto di qualità col calciatore che sogna il ritorno in bianconero.

© Riproduzione Riservata.