Coric alla Roma / Chi è il primo acquisto ufficiale del calciomercato 2018 dei giallorossi?

Coric alla Roma, chi è il primo acquisto ufficiale del calciomercato 2018 dei giallorossi? Monchi esalta le doti del centrocampista arrivato per sei milioni di euro dalla Dinamo Zagabria.

28 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Coric alla Roma - La Presse

Il direttore sportivo della Roma Monchi è stato davvero molto soddisfatto di annunciare l'acquisto del giovane centrocampista croato Ante Coric. Sul sito ufficiale della squadra giallorossa possiamo infatti leggere le sue parole: "Ritengo che con questo acquisto la Roma si sia assicurata uno dei più grandi talenti emergenti del calcio europeo. Confido che con il suo impegno sul campo e il lavoro di Eusebio Di Francesco potremmo farlo crescere ancora e godere per tanti anni delle sue qualità". Ante Coric ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2023 con i giallorossi e ha anche parlato per la prima volta da romanista: "Sono molto contento di essere qui in uno dei più grandi club europei. Ho fatto di tutto per arrivare e non vedo l'ora di iniziare per mostrare le mie qualità. Mi ispiro a Modric e Totti. Ora non gioca più quest'ultimo, ma è stato uno dei più forti di sempre. Mi piace anche Dzeko perché viene dalla mia stessa terra, ma stimo molto anche El Shaarawy e De Rossi".

IL PRIMO ACQUISTO UFFICIALE DELLA ROMA 2018/2019

La Roma ha messo a segno il primo acquisto ufficiale del calciomercato 2018. Ha firmato per i giallorossi il giovane centrocampista croato, ormai ex Dinamo Zagabria, Ante Coric. Si è parlato a lungo della possibilità di vedere questo giovane passare in giallorosso e alla fine c'è stata oggi la firma con tanto di foto di rito davanti al logo della squadra giallorossa. E' stato pagato da Monchi ben sei milioni di euro e rappresenta un investimento importante in vista del futuro. Nato a Zagabria nell'aprile del 1997 ad appena 21 anni può gioca contare 4 presenze nella nazionale del suo paese. In patria si sono sprecati i paragoni per questo trequartista abile a giocare anche davanti alla difesa. Inizialmente i nomi illustri scomodati erano quelli dell'ex milanista Zvonimir Boban e dell'ex Barcellona Roman Prosinecki, di recente invece Ante Coric invece è stato accostato a un altro connazionale di alto livello, Luka Modric del Real Madrid.

