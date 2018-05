Bas Dost al Milan? / Calciomercato, l'attaccante dello Sporting Lisbona può arrivare gratis a Milano

Bas Dost al Milan? Calciomercato, il lungo attaccante dello Sporting Lisbona si può liberare a parametro zero e volare verso la squadra rossonera di Gennaro Ivan Gattuso.

29 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Bas Dost al Milan? - La Presse

Secondo quanto sottolineato da Record Bas Dost avrebbe deciso di impugnare il contratto che lo lega allo Sporting Lisbona e di chiedere quindi la rescissione per giusta causa dopo l'aggressione subita all'interno del centro sportivo di Leoes. L'attaccante ha al momento un accordo fino al 2020 con la società lusitana e il suo valore di calciomercato si aggira attorno ai venti milioni di euro. Sempre secondo Record il Milan sarebbe molto interessata all'acquisizione del calciatore classe 1989 se questo dovesse liberarsi a parametro zero. Non è da escludere però che di fronte a un attaccante in grado di segnare e molto in tre diversi paesi come Germania, Olanda e Portogallo si possa creare la fila. Il Milan dovrà quindi sbrigarsi se vorrà mettere a segno questo prezioso colpo di calciomercato.

LA TRAGICA AGGRESSIONE

Bas Dost è stato tra le vittime di una tragica aggressione arrivata al centro sportivo di Leoes a Lisbona dove si allena regolarmente lo Sporting. Era metà maggio quando alcuni ultrà facevano irruzione durante un allenamento della squadra lusitana per aggredire i calciatori dopo una sconfitta in campionato che era costata la qualificazione alla Champions League. Proprio il lungo attaccante aveva avuto la peggio, colpito alla testa era stato costretto a farsi applicare dei punti di sutura e le immagini della sua fronte tagliata avevano rapidamente fatto il giro del web diventando virali. Era stato chiaro da subito a tutti che quella situazione non sarebbe passata inosservata e che i calciatori avrebbero protestato. Con il calciomercato alle porte è lecito aspettarsi un fuggi fuggi da Lisbona che potrebbe avere ulteriori ripercussioni sulla prossima stagione.

© Riproduzione Riservata.