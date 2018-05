Dybala al Bayern Monaco?/ In Germania: 100 milioni alla Juventus, la Joya è il dopo Lewandowski

Dybala al Bayern Monaco? In Germania: 100 milioni alla Juventus, la Joya è il dopo Lewandowski. Le ultime notizie sull'indiscrezione lanciata dal quotidiano tedesco Bild

03 maggio 2018 Silvana Palazzo

Dybala al Bayern Monaco?

C'è la Germania nel futuro di Paulo Dybala? Ne è sicuro il quotidiano tedesco Bild, secondo cui il Bayern Monaco ha intenzione fare nuovamente affari con la Juventus. Sono molte infatti le operazioni di calciomercato sull'asse Monaco di Baviera-Torino, ora si parla dell'attaccante argentino. La Joya è il nuovo obiettivo di mercato dei campioni di Germania, che vogliono dunque fare un regalo al nuovo allenatore Niko Kovac. Il tecnico croato avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza bavarese di acquistare Dybala nella sessione estiva di calciomercato. Si parla di una possibile offerta di 100 milioni di euro per il numero 10 bianconero, che potrebbe raccogliere l'eredità di Robert Lewandowski. Il bomber polacco è infatti destinato alla partenza: ci sarebbe il Real Madrid nel suo futuro. Dybala, dunque, affiancherebbe Sandro Wagner, centravanti che il Bayern Monaco intende valorizzare in attacco. Tornano dunque le voci sul futuro di Dybala.

DYBALA AL BAYERN MONACO? IL PSG SI TIRA INDIETRO

Nonostante il rendimento altalenante con la Juventus, Paulo Dybala è molto apprezzato, soprattutto all'estero. Ci sta pensando il Bayern Monaco, che potrebbe non dover fronteggiare una concorrenza spietata. C'è una società che ha deciso di depennarlo dalla lista degli obiettivi per la prossima stagione: si tratta del Paris St Germain. L'indiscrezione è stata riportata da calciomercato.com, secondo cui il club francese ha più volte dialogato con l'entourage di Dybala negli ultimi tempi. Ma recentemente qualcosa è cambiato: ad oggi sarebbero più freddi sull'opportunità di provare un'assalto. La questione verte sulla valutazione elevatissima della Juventus per un giocatore la cui qualità è indubbia ma che è anche troppo discontinuo. Ci si aspettava qualcosa in più in questa stagione, ora perde appeal a livello di prezzo. Forse è un bene per la Juventus, se vorrà puntare ancora su di lui nella prossima stagione.

