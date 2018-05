Calciomercato Napoli/ Brancatisano: Sirigu o Perin? Punto su Rui Patricio (esclusiva)

Calciomercato Napoli: intervista esclusiva a Pietro Brancatisano sui prossimi movimenti di mercato in casa azzurra. Si cerca un nuovo portiere per Ancelotti.

30 maggio 2018 INT. Pietro Brancatisano

Mattia Perin, portiere del Genoa (LaPresse)

E' un Napoli che sogna in questa stagione di calciomercato estivo: l'arrivo di Carlo Ancelotti ha risvegliato l'ambiente e c'è tanta voglia di rincorrere ancora una volta il sogno scudetto. Ovviamente ci vorrà una campagna acquisti degna della fama e dei successi del tecnico emiliano: per questo si pensa a tenere i giocatori più importanti come Insigne e Jorginho e puntare su qualche nome di peso per gli arrivi in azzurro. Bisognerà scegliere anche il portiere del dopo Reina: piacciono Perin e Sirigu ma alla fine potrebbe arrivare dallo Sporting Lisbona Rui Patricio, portiere del Portogallo. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Pietro Brancatisano: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Torreira? Fino a qualche tempo fa era una cosa possibile ora potrebbe finire anche in Premier League.

Perin o Sirigu al Napoli? Perin mi sembra vicino alla Juventus. Sull'ingaggio di Sirigu non so, vedremo se la cosa avverrà veramente. Potrebbe invece arrivare Rui Patricio dallo Sporting Lisbona, sinceramente però ci sono diversi portieri più forti di lui in Italia.

Insigne resterà? Credo proprio che non se ne debba andare ora che è arrivato Ancelotti! Insigne dovrebbe restare al Napoli.

Jorginho incedibile? No, non direi proprio perchè se arrivasse una grande offerta il Napoli potrebbe anche cederlo. E' normale se questa cosa avvenisse.

(Franco Vittadini)

