Calciomercato Inter/ Perotto: Spalletti, per la Champions caccia grossa per difesa e centrocampo! (esclusiva)

Calciomercato Inter: intervista esclusiva a Pierpaolo Perotto sui prossimi movimenti di mercato. Ranocchia rinnoverà mentre per Mauro Icardi...

31 maggio 2018 INT. Pierpaolo Perotto

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter (LaPresse)

L'Inter dopo la qualificazione in Champions League vuole rinforzarsi nella prossima finestra di calciomercato estiva: sono tante le ambizioni già fissate per la prossima stagione. In casa nerazzurra si pensa a Verdi e Politano per il reparto offensivo di Spalletti, in attesa di definire il futuro di Icardi, per il quale le sirene del mercato sono sempre molto forti. Dovrebbe essere invece sicuro il rinnovo di Ranocchia che resterà ancora in maglia nerazzurra la prossima stagione. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Pierpaolo Perotto: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Di cosa ha bisogno l'Inter per rinforzarsi? Ci vorrebbero un terzino molto forte e un grande centrocampista perchè l'Inter migliori ancora e possa avvicinarsi alla Juventus puntando almeno al secondo posto. La Juventus per il momento resta sempre un gradino sopra tutte le big del campionato italiano.

Verdi nerazzurro? E' un ottimo giocatore, non so però se convenga all'Inter acquistarlo, se possa essere proprio il giocatore ideale per rinforzare il suo reparto offensivo.

Arriverà Politano? Politano è uno dei più grandi attaccanti italiani, in prospettiva potrebbe diventare fortissimo. Penso però che a lui non convenga scegliere l'Inter come sua prossima squadra per fare un salto di qualità. Non so neanche se il Sassuolo sia disposto a cederlo. Magari la Roma potrebbe essere l'ideale. Magari due squadre medioalte come il Torino o la Sampdoria potrebbero essere quelle giuste per crescere ancora di più come era successo ad altri giocatori come lo stesso Zappacosta.

Quale futuro per Icardi? Penso che di fronte a una grande offerta l'Inter non potrebbe dire di no. Sarà importante comprendere come saranno i prossimi intrecci di calciomercato. Se per esempio tra il Real Madrid e il Paris Saint Germain ci fosse uno scambio Cristiano Ronaldo-Neymar, il Real potrebbe prendere Icardi. Mauro con Neymar per una grande coppia d'attacco.

L'Inter però come rinforzerebbe il suo reparto offensivo? Ci potrebbero essere molte modalità, si potrebbe aspettare il Mondiale da cui vengono fuori sempre grandi giocatori. E' sempre lì che si decide il calciomercato. Non penso che potrebbe bastare Lautaro Martinez nell'attacco nerazzurro!

Cristante alla corte di Spalletti? No, credo che ormai sia destinato a vestire la maglia della Roma.

Ranocchia verso il rinnovo? Sì è così, del resto Ranocchia nel suo ruolo è il terzo ricambio dell'Inter che dovrebbe rinnovargli il contratto dopo una buona stagione.

(Franco Vittadini)

