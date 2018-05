Calciomercato Juventus/ De Notaris: Milinkovic Savic e Icardi? Solo voci di ogni estate (esclusiva)

Calciomercato Juventus: intervista esclusiva a Ernesto De Notaris sulle prossime mosse di mercato dei bianconeri. La Vecchia Signora sta cercando Milinkovic Savic e Icardi?.

La Juventus punta a un buon rinnovamento nella prossima finestra di calciomercato estiva: le voci dopo tutto non mancano. Ecco quindi che attorno alla Vecchia Signora paiono orbitare Milinkovic Savic della Lazio come pure il nerazzurro Mauro Icardi, con il quale si è ipotizzato anche uno scambio con Higuain. I tifosi bianconeri intanto si chiedono quale sarà il futuro di Dybala, cercato dai club più importanti del mondo, come pure quello di Marchisio. Per saperne però di più su tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Milinkovic Savic bianconero? Non credo, penso piuttosto che possa andare a giocare in Inghilterra. Lotito dovrebbe cederlo a qualche club della Premier League.

Potrebbe arrivare Icardi? No, è il solito discorso che accade a fine stagione. Wanda Nara, la moglie di Icardi ha imparato bene a fare la procuratrice, così alza sempre il prezzo, l'ingaggio che il centravanti argentino potrebbe prendere dall'Inter. Alla fine, statene sicuri che Icardi rimarrà ancora all'Inter!

E Higuain? Higuain non finirà alla formazione di Spalletti, piuttosto penso che possa raggiungere Sarri al Chelsea.

Quale sarà invece il futuro di Dybala? Se ne andrà magari al Real Madrid: la Juventus intanto si sta guardando intorno e potrebbero arrivare giocatori molto forti, col ritorno di Pogba e Morata alla squadra di Allegri. La Juventus sta anche trattando molti attaccanti che potenzieranno sicuramente il suo reparto offensivo.

Marchiso lascerà Torino? E' probabile, pur avendo giocando tanto tempo nella Juventus: del resto non esistono più le bandiere nel calcio. Marchisio dopo il grave infortunio che ha avuto vuole solo ritornare a giocare anche in un'altra squadra.

(Franco Vittadini)

