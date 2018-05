Chiesa al Napoli? / Calciomercato, papà Enrico: "Da Ancelotti? Ora pensa solo alla Nazionale"

Chiesa al Napoli? Calciomercato, papà Enrico: "Da Carlo Ancelotti? Al momento pensa solo alla nazionale e alla Fiorentina è felicissimo". Su di lui intanto fanno la corsa tutte le italiane.

31 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Chiesa al Napoli? Calciomercato - La Presse

Federico Chiesa continua ad essere il sogno proibito del Napoli che sembra pronto a mettere sul piatto della bilancia un'offerta difficile da rifiutare. Dall'altra parte però c'è la squadra viola che al momento non sembra intenzionata a cedere a compromessi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport gli azzurri avrebbero offerto 50 milioni di euro più il cartellino di Marko Rog e di un altro calciatore a scelta ovviamente tra quelli in partenza. Sempre secondo la rosea pare che il club toscano abbia rispedito al mittente questa proposta nonostante fosse aumentata decisamente rispetto alla precedente dove erano stati proposti 40 milioni. Il Napoli però non ha intenzione di arrendersi e continuerà a puntare su un calciatore che piace molto anche al nuovo allenatore Carlo Ancelotti. Staremo a vedere nelle prossime settimane quali saranno le evoluzioni di calciomercato con diversi club che puntano da vicino al giovane calciatore.

PARLA IL PADRE ENRICO

Il nome di Federico Chiesa è ormai sulla bocca di tutti, diventato un vero e proprio oggetto del desiderio delle italiane sul calciomercato. Su di lui da ormai un anno c'è il Napoli, che quest'estate proverà nuovamente l'arrembaggio per portarlo in Campania con Carlo Ancelotti che sembra gradire quest'idea. Del futuro del calciatore ha parlato suo padre Enrico Chiesa come riportato da Calciomercato.it: "Federico Chiesa da Carlo Ancelotti? Adesso deve pensare alla Nazionale italiana, questa è la cosa in assoluto più importante. C'è da dire poi che ha un contratto con la Fiorentina dove è felicissimo". Queste parole non chiudono di fatto la strada al calciomercato con la viola che potrebbe decidere di lasciarlo partire in caso di un'offerta davvero importante. Nelle ultime ore sono diverse le voci che portano su un Napoli agguerrito e pronto a presentarsi alla porta della squadra toscana. Il calciomercato però ancora nemmeno è incominciato...

© Riproduzione Riservata.