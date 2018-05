Calciomercato, Ante Coric alla Roma?/ Il talento croato atteso nel weekend in Italia per la firma

Ante Coric, talento croato della Dinamo Zagabria, sarebbe ad un passo dalla Roma. Il d.s. giallorosso Monchi attende nel weekend Coric per la chiusura dell'affare

04 maggio 2018 Umberto Tessier

Ds Monchi (La Presse)

La Roma, dopo l'eliminazione beffa subita in Champions League contro il Liverpool, oltre a pensare al finale di stagione per blindare la terza piazza, sta iniziando a costruire per la prossima annata. L’obiettivo della società giallorossa e del d.s. Monchi in particolare è quello di individuare profili giovani in stile Cengiz Under. Tra questi nel mirino c’è Ante Coric, trequartista ed esterno offensivo croato di proprietà della Dinamo Zagabria. Monchi avrebbe messo sul tavolo 6 milioni di euro per portare a casa il talento croato, mentre la Dinamo Zagabria ne chiede 8. Distanza minima quindi tra le due compagini con l’affare che potrebbe chiudersi sui 7 milioni più uno di bonus con calciatore, non convocato dalla Dinamo per la partita contro lo Slaven Belupo, atteso in Italia in questo weekend.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Ante Coric, paragonato in patria a Boban, Prosinecki e Modric dagli addetti ai lavori per la sua prestanza fisica e le doti tecniche, è un trequartista ambidestro. Il calciatore è in grado di agire da mediano, mezz'ala o esterno alto. le sue grandi doti sono il tiro, spesso preciso che non lascia scampo al portiere avversario, e l'agilità nei movimenti. Dotato di un dribbling che lascia spesso sul posto il diretto avversario, la sua ottima visione di gioco gli permette di fornire ai compagni di squadra palloni invitanti che possono trasformarsi in giocate vincenti. Ante Coric ha esordito in nazionale il 27 maggio 2016 contro la Moldavia, amichevole di preparazione in vista degli Europei, subentrando nella ripresa all'interista di Brozovic. Il 31 maggio il CT Ante Cacic ne comunica la convocazione per gli Europei, svolti in Francia.

