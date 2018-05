Ribaltone PSG: Di Maria alla Juventus?/ Calciomercato, bianconeri sulle tracce del Fideo e di Rabiot

Ribaltone PSG: Di Maria alla Juventus? Bianconeri sulle tracce del Fideo e di altri due calciatori in uscita da Parigi: Thomas Meunier e Adrien Rabiot

04 maggio 2018 Umberto Tessier

Angel Di Maria La Presse 2017

In casa Psg c'è aria di rivoluzione, la compagine parigina inizierà dal tecnico Emery che ha deluso in Champions League non valorizzando gli acquisti faraonici di Al-Khelaifi fallendo il grande obiettivo stagionale, la vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Tanti i prezzi pregiati dei paragini che potrebbero dire addio alla compagine parigina. Al di là di Neymar, fortemente accostato al Real Madrid dopo esser stato acquistato solamente un anno fa per 222 milioni di euro anche se la cessione sembra utopica, chi potrebbe fare i bagagli e andare via potrebbe essere l’argentino Angel Di Maria. La Juventus, stando al quotidiano TuttoSport, sta monitorando la posizione dell'argentino che garantirebbe qualità ed imprevidibilità arricchendo la potenza di fuoco a disposizione dei bianconeri.

NON SOLO DI MARIA

La compagine bianconera, vicinissima a vincere il settimo titolo di fila, sta seguendo anche altri calciatori del Psg. Dopo l'affare Blaise Matuidi, che ha portato grande esperienza al centrocampo bianconero, la Juventus vorrebbe fare ancora affari con i francesi. il terzino belga Thomas Meunier, il centrocampista francese Adrien Rabiot ed il talentuoso tedesco Julian Draxler sono finiti nel taccuino di Marotta. Affari non facili visti gli ingaggi faraonici garantiti dal Psg ma, in questi casi, conta anche la volontà di calciatori che potrebbero aver voglia di cambiate aria ed approdare in un campionato che, seppur non attira stelle da anni, resta il più difficile tatticamente. Vedremo nei prossimi mesi se la Juventus riuscirà ad acquistare altre stelle dal Psg con l'intenzione di dare l'assalto alla vera ossessione bianconera, la Champions League.

© Riproduzione Riservata.