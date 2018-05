Rafinha, Inter/ L'agente Mazinho "può rimanere nerazzurro", ecco l'offerta al Barcellona

Rafinha, Inter: il centrocampista brasiliano potrebbe rimanere in nerazzurro, il club sta preparando un'offerta davvero importante per convincere il Barcellona a lasciarlo andare.

07 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Rafinha rimarrà all'Inter? Questa è la voce di calciomercato che scuote il giorno dopo il primo gol in Serie A del calciatore di proprietà del Barcellona. Il padre del ragazzo ha parlato a FcnterNews, sottolineando: "Siamo davvero felici dell'Inter. La squadra sta dando valore al ragazzo. Sta imparando molto e si trova davvero bene in questo gruppo dove vuole rimanere. Ora dovrò andare a Milano per conoscere le idee dell'Inter e interloquire con tutte le parti coinvolte. Non ho ancora parlato con il Barcellona, prima voglio sentire i nerazzurri". Pare che l'Inter sia pronta a presentare una bella offerta ai blaugrana per cercare di strappare il calciatore brasiliano. Difficile capire però se la squadra di Ernesto Valverde deciderà di privarsi di questo splendido calciatore.

I PUNTI INTERROGATIVI DELL'ARRIVO SONO GIÀ STATI SMENTITI

Rafinha ha segnato ieri il primo gol con la maglia nerazzurra, mettendo a tacere anche gli ultimi scettici che non erano convinti della sua possibile crescita esponenziale. Il trequartista è arrivato dal Barcellona nel calciomercato di gennaio, reduce da un periodo costellato di molti infortuni. In molti erano convinti che il calciatore sarebbe stato l'ennesimo colpo a vuoto come era capitato già negli ultimi anni con talenti pagati anche moltissimo come Geoffrey Kondogbia e Joao Mario. Rafinha però si è messo a disposizione di Luciano Spalletti e raggiungendo finalmente una forma accettabile ha iniziato a giocare con continuità. Schierato al centro dei tre trequartisti dietro Mauro Icardi ha sicuramente dimostrato di poter fare la differenza. Il gol di ieri è solo una conferma per chi lo conosceva già, ma una risposta per tutti quelli che non credevano in lui.

