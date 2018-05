Kovacic all’Inter?/ Calciomercato news: regalo da Champions per Spalletti, che coppia con Brozovic!

Kovacic all'Inter? Calciomercato news: la dirigenza nerazzurra pensa al regalo da Champions per Spalletti. Il Blancos farà coppia in mediana con il connazionale Brozovic?.

09 maggio 2018 Michela Colombo

Mateo Kovacic con la maglia del Real Madrid (LaPresse)

Non è ancora iniziato il calciomercato estivo eppur in casa Inter già si pensa alla prossima stagione e alla squadra da consegnare nelle mani di Luciano Spalletti. Il nuovo nome per i nerazzurri in realtà è una vecchia conoscenza: è infatti il ritorno di fiamma tra la squadra milanese e Mateo Kovacic, mediano che aveva vestito la maglia nerazzurra due anni fa. Il croato, ora al Real Madrid, pace molto alla dirigenza dell’Inter per la sua duttilità tattica e la bella esperienza vissuta pochi anni fa durante la sua permanenza alla Pinetina. Ciò che piace poi è il progetto due una mediana due tutta croata: la coppia Kovacic-Brozovic potrebbe essere la chiave di una grande stagione per l’Inter di Spalletti. Di certo Brozo si è messo in luce in questo finale di stagione: da scontroso e incostante, a solida guida del reparto, che potrebbe quindi solo migliorare con l’arrivo del Blancos, impaziente di mettersi alla prova due quasi due anni di panchina d’oro a Madrid.

LE CONDIZIONI DELL’AFFARE

Perché l’inter possa regalare a Luciano Spalletti un personaggio come quello di Mateo Kovacic nella prossima sessione di calciomercato però è necessaria una condizione, che i nerazzurri raggiungano la Champions l’anno prossimo. Con tale traguardo infatti il club avrebbe abbastanza finanziamenti per permettersi di spendere quei 35-40 milioni che il Real Madrid chiederebbe per privarsi dello stesso mediano, benchè in questi due anni abia messo nelle gambe appena 5284 minuti. Il cartellino è oneroso ma sulla carta Kovacic rimane un profilo di assoluto livello a cui non mancherà la voglia di fare qualcosa di importante in una società che lo ha sempre tenuto d’occhio nonostante la cessione. Non dimentichiamo infatti che lo stesso Kovacic era stato acquistato dalla Dinamo Zagabria proprio dall’Inter nel gennaio del 2013: due anni dopo ecco la cessione dettata da esigenze economiche al Real Madrid (avvenuta con una cifra che si aggirava sui 33 milioni di euro).

© Riproduzione Riservata.