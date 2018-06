Calciomercato Milan/ Arduini: Donnarummma? verso la Premier! Quanti dubbi sui cinesi... (esclusiva)

Calciomercato Milan: intervista esclusiva a Marco Arduini sui prossimi movimenti di mercato dei rossoneri. In dubbio la disponibilità del club a nuovi arrivi.

01 giugno 2018 INT. Marco Arduini

Gigio Donnarumma (LaPresse)

In casa Milan, alla vigilia della stagione estiva di calciomercato permangono i dubbi sulla solidità del club oltre che dell’effettiva possibilità che il club investa in nuovi arrivi. Ecco perché i temi caldi sono le partenze: Romagnoli e Donnarumma paiono i nomi più richiesti, ma in uscita dovremmo vedere anche l’ex capitano Riccardo Montolivo. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Marco Arduini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Quale sarà il futuro di Donnarumma? Potrebbe partire ma non credo però verso il Paris Saint Germain dove dovrebbe andare Buffon. Quella di Buffon secondo me tra l'altro è più un'operazione commerciale, di marketing. Credo quindi che il futuro di Donnarumma potrebbe essere in qualche club della Premier League, o in qualche top club della Liga. Penso però che alla fine Donnarumma possa restare al Milan. Questa stagione tra l'altro non è una delle sue migliori e anche il prezzo del suo cartellino è diminuito. Un problema in più per il Milan per vendere a una cifra molto alta.

Belotti rossonero? Questo acquisto per il momento mi sembra difficile, quantomeno visto la situazione finanziaria del Milan molto delicata. Il Milan rischia di non andare in Europa, e deve sistemare i suoi conti, dopo una campagna acquisti eccessiva lo scorso calciomercato.

Cosa potrebbe succedere? Magari vendendo qualche gioiello la situazione finanziaria del Milan potrebbe migliorare: con la cessione di Suso e Romagnoli per esempio. Non so però se sarebbe sufficiente per appianare i debiti e ricevere l'ok dell'Uefa. E' una situazione veramente intricata. Il Milan potrebbe non andare in Europa League.

Si parla però di uno scambio Benzema-Romagnoli... Vedremo, soprattutto adesso che se ne è andato Zidane. Certo Romagnoli potrebbe andare al Real. Non so se però un giocatore del valore di Benzema accetterebbe di andare un Milan in una situazione economica non così chiara.

Montolivo verso l'addio? E' normale, Montolivo è verso la parabola discendente della sua carriera e dovrebbe andarsene dal Milan.

(Franco Vittadini)

