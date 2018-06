Perin alla Juventus/ Ore caldissime, si lavora sui bonus. Il Genoa ha già preso il suo sostituto

Perin alla Juventus: il portiere del Genoa è vicinissimo alla Vecchia Signora, le due società discutono sui bonus. Preziosi intanto ha già assicurato un vice.

01 giugno 2018 Michela Colombo

Mattia Perin (LaPresse)

L’affare caldissimo di calciomercato in casa Juventus riguarda Mattia Perin: il portiere del Genoa è sempre più vicino alla Vecchia Signora, tanto che si vocifera da più parti che siano solo questione di ore o giorni e dettagli perché possa venir versato inchiostro sulla carta. Che il numero 1 dei grifoni voglia la Champions (e la Juventus) non è certo un mistero e già prima della chiusura della stagione il suo entourage aveva informato Enrico Preziosi e i suoi di voler lasciare il capoluogo ligure. L’affare è quindi in condizioni avanzate, ma vi risulta ancora un certo gap tra domanda (20 milioni di euro) e offerta (10 milioni di euro): al momento quindi le due società sono al lavoro per colmare distanza. Dopo aver esaminato l’ipotesi di contropartite tecniche, pare che il terreno di discussione tra Juventus e Genoa per l’affare Perin siano i bonus, ovviamente legati a certi traguardi raggiungibili dal club bianconero e dal numero 1 di Latina. C’è comunque molto ottimismo da entrambe le parti: spesso tale formula è stata usata proprio da bianconeri e genoani per arrivare alla chiusura di alcune trattava di calciomercato, come nel caso di Sturaro e Mandragora.

IL GENOA INTANTO…

L'altro segnale di grande ottimismo sul passaggio di Mattia Perin alla Juventus è la notizie che il Genoa avrebbe già trovato il suo sostituto. Il numero 1 di Latina quindi avrebbe già le valige pronte e Preziosi nel contempo avrebbe già assicurato a Ballardini un numero 1 su cui puntare nella prossima stagione. Il nome di riferimento sarebbe il laziale Federico Marchetti (benchè la carta d'identità non sia a favore), ma lo stesso allenatore dei grifoni potrebbe anche volere di più. Di certo in casa dei rossoblu persino la posizione di Lamanna è abbastanza traballante, ma questo è in problema che la dirigenza del Genoa affronterà più avanti nella finestra estiva del calciomercato. Intanto Perin ha già avuto modo di salutare il suo Marassi nell’ultima giornata di campionato e nei prossimi giorni, in occasione dell’amichevole tra Italia e Olanda si troverà a Torino: sarà lunedi quindi il giorno di fuoco per il numero 1?

