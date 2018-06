Verdi al Napoli? / Calciomercato: gli azzurri ci riprovano, ma l'Inter offre Eder

Verdi al Napoli? Calciomercato: gli azzurri ci riprovano dopo il no del calciatore di sei mesi fa, intanto però si fa sotto l'Inter che prova a inserire nell'affare l'attaccante Eder.

01 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Verdi al Napoli? - La Presse

Se per Sky Sport il Napoli è a un passo dall'acquisto di Simone Verdi, c'è da considerare con attenzione anche l'interesse dell'Inter per l'esterno d'attacco del Bologna. Secondo quanto riportato da FantaGazzetta i meneghini sarebbero pronti ad inserire nell'affare il cartellino di Eder. L'attaccante italo-brasiliano sembra aver terminato il suo percorso all'Inter, tanto che è arrivato in quel ruolo anche Lautaro Martinez e che a prescindere dallo scambio tra Mauro Icardi e Gonzalo Higuain comunque là davanti ci sarà anche un titolarissimo. Il Bologna potrebbe essere anche tentata da un nome importante di un calciatore che ha una buona esperienza e che potrebbe formare un tandem rapido e imprevedibile con l'altro ex Inter Rodrigo Palacio. Tutto dipenderà però dalla volontà di Simone Verdi, che deciderà liberamente dove andare a giocare la prossima stagione.

GLI AZZURRI CI RIPROVANO DOPO IL NO DI GENNAIO

Torna d'attualità la voce di calciomercato che vuole Simone Verdi al Napoli. Gli azzurri erano riusciti a mettere a segno il colpo già nella sessione di gennaio scorso, trovando l'accordo col Bologna ma il fermo no del calciatore. Simone Verdi voleva completare la stagione con la maglia rossoblù per giocare da titolare senza rischiare di percorrere la stessa strada che in precedenza a Napoli avevano percorso Leonardo Pavoletti e Lorenzo Tonelli. Maurizio Sarri infatti aveva dimostrato di privilegiare i soliti undici, senza riuscire a valorizzare i giovani. Ora a Napoli però è arrivato Carlo Ancelotti e per Simone Verdi le motivazioni di volare verso la Campania potrebbero essere aumentate. Secondo Sky Sport ci sarebbe addirittura l'accordo sui venticinque milioni di euro, gli azzurri però stavolta aspetteranno di vederlo con la casacca azzurra sulle spalle prima di dare l'affare per fatto.

