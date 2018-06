Calciomercato Napoli/ News, ag.Vrsaljko: "Azzurri un'idea" (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, news: l'agente di Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid conferma come il club azzurro possa essere un'idea per il futuro del terzino croato. (oggi, 3 giugno 2018)

03 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Sime Vrsaljko - La Presse

Il Napoli sta lavorando per cercare di rinforzare le corsie difensive con giocatori di grande personalità. Tra gli obiettivi di calciomercato c'è il croato Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid che conosce molto bene la Serie A visto che ha già giocato nel nostro campionato con le maglie di Genoa e Sassuolo. Ai microfoni di RMC Sport ha parlato il suo agente che ha sottolineato come al momento il primo pensiero del ragazzo sia il Mondiale per il quale è stato convocato con la maglia della Crozia. Sul Napoli spiega: "Il Napoli può essere un'idea per Sime Vrsaljko, può esserlo come qualsiasi altro grande club". Il procuratore non apre né chiude la possibilità azzurra per il suo assistito che è seguito con grande interesse comunque da diversi club importanti. Servirà comunque aspettare a lungo prima di vedere questo affare concluso, visto che ci sarà il Mondiale in Russia di mezzo.

CALCIOMERCATO NAPOLI, 12 UOMINI NELLA LISTA DI CRISTIAN GIUNTOLI

Il Corriere dello Sport ha stilato una lista di dodici calciatori che sarebbero in cima ai desideri del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. L'obiettivo numero uno è ovviamente un portiere per sostituire Pepe Reina partito verso il Milan, ma non è da escludere che nel ruolo in questione possa arrivare anche più di un calciatore visto che anche Luigi Sepe e Rafael dovrebbero partire. Nella lista i portieri indicati sono Salvatore Sirigu, Alphonse Areola, Bernd Leno, Andriy Lunin e Gigio Donnarumma. In difesa attenzione alle fasce dove piace, e questa non è una novità, il croato dell'Atletico Madrid Sime Vrsaljko. In mezzo al campo potrebbe partire Jorginho, destinazione Manchester City, allora per sostituirlo sono diversi i nomi. Partiamo da Milan Badelj della Fiorentina che a fine mese andrà a parametro zero. Oltre a lui piacciono molto Fabian Ruiz, Lucas Torreira e Leandro Paredes. Davanti invece i nomi sono quelli di Mariano Diaz e Simone Verdi.

