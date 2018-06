Falcao al Milan? / Calciomercato news: Jorge Mendes lavora allo scambio con Andre Silva

Falcao al Milan? Calciomercato news: Korge Mendes lavora allo scambio tra rossoneri e il Monaco con André Silva che andrebbe a giocare nel Principato dopo l'esperienza a Milano.

03 giugno 2018 Matteo Fantozzi

L'ostacolo più grande del Milan per arrivare a Radamel Falcao non dovrebbe essere il pesante ingaggio che il calciatore percepisce in questo momento. Tra un paio di settimane arriverà la sentenza che ci dirà se il Milan parteciperà o verrà escluso dall'Europa League. Senza coppe il calciatore colombiano, arrivato ormai alla soglia dei 33 anni, potrebbe decidere di non muoversi o di valutare soluzioni alternative rispetto ai rossoneri. Di certo però in una carriera dove ha giocato in Ligue 1, Premier League e Liga, oltre al campionato portoghese e agli esordi in Argentina, sarebbe bello chiudere in Serie A dove soprattutto per motivi fisici non è mai riuscito a sbarcare. Staremo a vedere se nelle prossime ore si sbloccherà qualcosa, anche se probabilmente si aspetterà la fine del mese per vedere la decisione dell'Uefa in merito alle competizioni internazionali.

JORGE MENDES LAVORA ALLO SCAMBIO

Jorge Mendes sta lavorando allo scambio tra Andre Silva e Radamel Falcao. Il portoghese andrebbe a giocare nel Principato, mentre il colombiano arriverebbe finalmente nel campionato italiano dopo lunghi corteggiamenti arrivati nel passato. Sicuramente sarebbe una soluzione intrigante per entrambi i club che si ritroverebbero a ridare motivazioni a due attaccanti di livello. Secondo quanto riporta Tuttosport nonostante il nodo rimanga l'alto ingaggio percepito dall'ex Manchester United e Chelsea il procuratore Jorge Mendes starebbe lavorando per cercare di aiutare il club meneghino. Vista la differenza d'età il Milan ci potrebbe guadagnare anche un leggero compenso economico per pareggiare l'offerta, ritrovandosi così anche ad avere un buon impatto sul bilancio dopo che l'estate scorsa si era spesa una buona cifra per andare a prendere proprio Andre Silva dal Porto.

