Lewandoski alla Juventus?/ Calciomercato news: il suo nome è più di una suggestione

Lewandoski alla Juventus?, Calciomercato news: secondo il Corriere dello Sport non è l'alternativa a Mauro Icardi ma il principale obiettivo e molto più di una suggestione estiva.

03 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Lewandoski alla Juventus? - La Presse

Secondo il Corriere dello Sport quella di Robert Lewandowski alla Juventus è molto più di una suggestione di calciomercato. Il quotidiano sportivo è sicuro che i bianconeri siano pronti a presentare un'offerta importante al Bayern Monaco per portare in Italia il lungo attaccante polacco. Sicuramente sarebbe un colpo di calciomercato molto importante, visto che Lewandowski è un calciatore completo e in grado di fare tutto in area di rigore e non solo. Sarebbe il terminale offensivo perfetto per il 4-3-3 di Massiliamo Allegri che negli anni e soprattutto dopo gli arrivi di Douglas Costa e Federico Bernardeschi ha iniziato a sviluppare moltissimo il gioco sulle corsie esterne. Rispetto a Gonzalo Higuain il polacco ha in più uno stacco decisamente superiore e la bravura sotto porta per mettersi in evidenza anche quando c'è da contrastare difensori avversari di un certo spessore fisico.

"ALTRO CHE ICARDI"

"Altro che Mauro Icardi", così il Corriere dello Sport lancia la notizia di calciomercato che vorrebbe Robert Lewandowski alla Juventus. Sarebbe proprio il polacco il vero obiettivo dell'estate bianconera con l'obbligo di trovare un attaccante ancora più forte di Gonzalo Higuain per fare un ulteriore salto in avanti anche in Europa. Lewandowski è un calciatore di grandissimo fisico e che con la maglia del Borussia Dortmund prima e del Bayern Monaco poi ha conquistato l'Europa. Giocatore dal fisico imponente ha sicuramente nel colpo di testa il suo maggior pregio, ma anche con i piedi ci sa fare abile nel dribbling e nel calciare da fuori. Se in questi giorni si è parlato molto del possibile approdo in bianconero dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, il Corriere dello Sport è sicuro che i bianconeri stiano lavorando sodo per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante che in estate lascerà il Bayern Monaco per andare a giocare in un altro campionato.

© Riproduzione Riservata.