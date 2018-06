Perin alla Juventus?/ Calciomercato news: domani sera titolare all'Allianz Stadium e una speranza...

Perin alla Juventus? Calciomercato news: domani il portiere sarà titolare all'Allianz Stadium con la maglia della nazionale contro l'Olanda, la speranza è che sia solo l'inizio.

03 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Perin alla Juventus? - La Presse

La totale mancanza di concorrenza per Mattia Perin sembra essere un ulteriore indizio che avvicina il portiere del Genoa alla Juventus. Sul portiere di Latina sembrano infatti essersi defilate sia il Napoli che il Milan a cui in passato era stato associato il suo nome. La Juventus deve sostituire numericamente Gigi Buffon, che lascerà a scadenza contratto per andare probabilmente a giocare al Paris Saint German. L'obiettivo della società bianconera è quella di andare ad attutire l'addio della leggenda col numero uno con due portieri di assoluto livello in grado di provare a non farlo rimpiangere. In rosa c'è già Szczesny che quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente, in panchina invece dovrebbe arrivare Mattia Perin con l'obbligo di pensare però che sarà una lotta a due per la maglia da titolare e non una gerarchia stabilita a priori. Ora però c'è da pensare a Italia-Olanda, poi da domani si inizierà a pensare al futuro di Perin.

DOMANI SERA TITOLARE ALL'ALLIANZ STADIUM

Mattia Perin sarà titolare domani sera nell'amichevole Italia-Olanda che si disputerà all'Allianz Stadium. Con ogni probabilità infatti Roberto Mancini nelle prime tre gare della sua gestione vorrà dare una chance a tutti e tre i portieri convocati dopo che Gigio Donnarumma ha difeso la porta contro l'Arabia Saudita e Salvatore Sirigu con la Francia. Mattia Perin spera però che questa partita apra la sua stagione 2018/19 che lo vedrà da protagonista proprio in quello stadio con la maglia della Juventus. Le voci di calciomercato infatti non si placano e il calciatore, che ha dichiarato come in questo stadio si respiri aria di vittoria, sembra sempre più vicino dal diventare il portiere della Juventus che andrà numericamente a sostituire Gianluigi Buffon. Se la dovrà vedere con il polacco Szczesny che partirà titolare ma al quale proverà a togliere la maglia "numero 1" dalle spalle.

