Fred al Manchester United/ E' ufficiale: Mourinho lo strappa allo Shakhtar per 60 milioni!

Fred al Manchester United: tutto fatto per l'operazione di calciomercato che porta il brasiliano dallo Shakhtar Donetsk alla corte di José Mourinho per 60 milioni di euro.

04 giugno 2018 Claudio Franceschini

Fred con la maglia dello Shakhtar Donetsk (Foto LaPresse)

Il calciomercato comincia a scatenare i suoi colpi: come riporta Ansa, il Manchester United formalizzerà oggi l’acquisto di Frederico Rodrigues de Paulo Santos, noto a tutti semplicemente come Fred. Centrocampista brasiliano classe ’93, sarà uno dei protagonisti dell’imminente Mondiale e intanto ha effettuato le visite mediche presso la clinica di Carrington: per strapparlo allo Shakhtar Donetsk i Red Devils sborseranno 60 milioni di euro. José Mourinho sistema così il suo centrocampo: a Old Trafford arriva un regista competente e con davanti ancora tanti anni di carriera. Questo potrebbe significare dare l’addio ad Ander Herrera, che per caratteristiche è il giocatore che somiglia di più a Fred; lo scorso febbraio si era parlato del Milan interessato al centrocampista spagnolo, che sicuramente ha estimatori anche se forse il suo rendimento nel Manchester United non è stato del tutto all’altezza delle aspettative. Fred invece è pronto a prendere per mano una mediana nella quale giocherà al fianco di Paul Pogba, scudiero ideale per permettergli libertà di movimento e di impostazione della manovra. Non sono tantissimi i brasiliani che hanno giocato con i Red Devils: ricordiamo soprattutto Anderson, otto anni con in mezzo una breve esperienza nella Fiorentina.

LA CARRIERA DI FRED: DALLO SHAKHTAR AL MANCHESTER UNITED

Fred ha disputato cinque stagioni nello Shakhtar Donetsk: lo aveva voluto Mircea Lucescu dopo averlo visto nell’Internacional Porto Alegre. In Ucraina, uno degli innumerevoli brasiliani a giocare in questo club, si era presentato come terzino sinistro o laterale più avanzato; Lucescu però ne aveva presto intuito la visione di gioco e la capacità di aprire la manovra, e così lo aveva trasformato in trequartista o addirittura playmaker basso. Questo è diventato il suo ruolo naturale, diventando un punto fermo di una formazione che ha vinto a ripetizione in patria (nel palmarès di Fred ci sono dieci titoli) ed è anche riuscita a tornare competitiva in Europa, con gli ottavi di Champions League dell’ultima edizione. Alla fine del 2015 il centrocampista è stato trovato positivo all’antidoping e ha dovuto subire la squalifica di un anno; questo gli è costato soprattutto un posto in nazionale, dove aveva disputato sei partite. Tornato in verdeoro lo scorso marzo, in questo 2018 ha giocato un totale di 20 minuti contro Russia e Croazia; andrà al Mondiale ma dovrà giocarsi il posto, intanto si è già preso quello nel Manchester United che con lui rinforza il centrocampo e in generale una squadra che non sempre ha avuto un rendimento brillante a livello di spettacolarità del gioco e fluidità nel possesso palla.

