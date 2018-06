SRNA AL CAGLIARI / Calciomercato, il terzino croato è in città e pronto per la firma coi sardi

Srna al Cagliari, calciomercato: il terzino croato di 36 anni pronto a firmare con i sardi. Arrivato in città per conoscere la città e le strutture del club rossoblù con lui il dg Passetti.

04 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Srna al Cagliari - La Presse

Darjo Srna potrebbe arrivare al Cagliari a parametro zero, dopo la fine del suo accordo con gli arancionero dello Shakhtar Donetsk. Giocatore dotato di una struttura fisica imponente in carriera ha giocato davvero in tantissimi ruoli, dimostrando di essere un jolly utile sia in fase difensiva che in quella offensiva. Prevalentemente si è mosso sulla corsia destra tra centrocampo e difesa, ma in passato ha giocato anche come interno di centrocampo o sull'altra corsia. Viene da una stagione particolare dove ha collezionato appena dieci presenze visto che era stato accusato di aver usufruito di sostanze dopanti nel marzo del 2017. Ancora oggi il calciatore è squalificato, ma comunque tornerà a disposizione il prossimo 23 agosto, pronto nell'eventualità di poter giocare già alla seconda di campionato dovesse firmare col Cagliari.

IL TERZINO CROATO IN CITTÀ

Il Cagliari è pronto a mettere a segno un colpo davvero formidabile di calciomercato. Come riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, infatti Darjo Srna sarebbe in Sardegna per conoscere la città e le strutture sportive a disposizione della squadra rossoblù. Insieme a lui ci sarebbe il direttore generale del club Passetti. Il calciatore starebbe prendendo tempo per decidere se accettare la proposta di un contratto annuale del club sardo che sarebbe molto felice di avere a sua disponibilità un calciatore di grandissimo spessore internazionale anche se giunto a trentasei anni. Darjo Srna viene da quindici stagioni con la maglia dello Shakhtar Donetsk dove ha collezionato 329 presenze e messo a segno anche 33 reti. Dal 2002 al 2016 è stato anche una colonna della nazionale croata con la quale ha raccolto 134 gettoni, mettendo a segno 22 gol.

