Bonucci alla Juventus, Caldara al Milan / Ultime notizie: pace fatta tra Allegri e Leo

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 9.40 Michela Colombo

Leonardo Bonucci (LaPresse)

Il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus sta facendo parlare tutti, perché naturalmente desta sensazione la vicenda di un giocatore che solo un anno fa era passato dai bianconeri al Milan, è diventato immediatamente capitano dei rossoneri e adesso già torna alla Juventus. I tifosi dei campioni d’Italia non sono esattamente entusiasti, anche perché ricordano bene l’esultanza di Bonucci per il gol segnato allo Stadium in maglia rossonera ed inoltre non hanno gradito il sacrificio di Mattia Caldara, che ha sette anni in meno di Bonucci. Va però detto che almeno con l’allenatore non ci saranno problemi: ricorderete il polemico addio (in realtà arrivederci, con il senno di poi) con Massimiliano Allegri, che era stato alla base della rottura con la Juventus. Fra il difensore e l’allenatore però è tornato il sereno, fin dal 23 ottobre dell’anno scorso quando i due parlarono e si chiarirono a Londra, in occasione di un premio Fifa. Bonucci in quella occasione disse ad Allegri: “Mister, questo premio è anche e soprattutto suo”. Il tecnico aveva risposto sorridente: “Grazie, mi fa molto piacere”. Scena simile ad aprile, in occasione di un altro incontro fra i due a Roma: insomma, almeno un problema sarà risolto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TIFOSI DELLA JUVENTUS CONTESTANO BONUCCI

Ci siamo quasi: il maxi-scambio tra Milan e Juventus è vicino alla fumata bianca. Mattia Caldara al Milan e Leonardo Bonucci alla Juventus, parallelamente al trasferimento in rossonero di Gonzalo Higuain. Sky Sport conferma che i due club vogliono arrivare alla definizione totale dell’affare entro questa sera e poco fa c’è stato un incontro tra Alessandro Lucci, agente di Bonucci, e il dt del Milan Leonardo: il procuratore in mattinata aveva incontrato la dirigenza juventina. Negli uffici legali della Juventus di Milano sono arrivati l’ad Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Fabio Paratici: sono ore decisive per la chiusura della contrattazione. E il ritorno di Bonucci a Torino non è ben visto dai sostenitori della Vecchia Signora, letteralmente in rivolta sui social network: “Dopo la panchina, pensiamo a rinforzare anche la tribuna. #Bonucci”, “Tutto questo "amore" per #Caldara nasce dal fatto che questo ragazzo..questa maglia l'ha aspettata per due anni. Arriva #Bonucci che..questa maglia se l'è messa sotto i piedi con dichiarazioni ed esultanza..e Caldara voilà deve essere venduto per fargli posto? Ma siamo impazziti?”, “Per non dimenticare!!! Vi ricordate ci ha esultato in faccia in questo modo. Per quanto mi riguarda non lo rivoglio neanche regalato! #Bonucci”, questi solo alcuni dei tweet delle ultime ore. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

LA CHIAVE E' HIGUAIN

Potrebbe essere Gonzalo Higuain, o meglio il suo passaggio al Milan in questa finestra di calciomercato la chiave per sbloccare lo scambio tra Mattia Caldara e Leonardo Bonucci, il primo in direzione Milan e il secondo sulla via del ritorno alla Juventus. Di certo è questo l'argomento più bollente di questi giorni e a lungo si è discusso sulle modalità e le possibili cifre con cui questo scambio potrebbe alfine arrivare alla sua conclusione. Di certo in casa della Vecchia Signora non sono entusiasti di lasciare andare via il difensore centrale di appena 24 anni, di grandissime prospettive: i rossoneri però sono stati chiari che senza l’ex Atalanta il ritorno di Bonucci e l’approdo del Pipita non si sarebbe fatto. Oggi però potrebbe essere la giornata del si per l’approdo di Higuain al Milan: a effetto domino potrebbe quindi chiudersi anche gli altri due affari di calciomercato

CALDARA-BONUCCI: SCAMBIO ALLA PARI?

Prima abbiamo definito il passaggio di Caldara al Milan e di Bonucci alla Juventus come uno scambio alla pari e secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dall’edizione mattutina della Gazzetta dello sport, i termini sono più che corretti. I due difensori infatti si scambierebbero la maglia alla pari: scambio senza conguaglio e una valutazione condivisa di 40 milioni di euro che di fatto porterebbero plusvalenze a entrambi i club, Vecchia Diavolo milanese. Di fatto però i due giocatori, condividendo lo stesso ruolo non paiono proprio alla pari. Se infatti Bonucci possiede la giusta maturità ed esperienza internazionale, va anche detto che la carta d’identità riporta i 31 anni di età: tra qualche anno la Juventus potrebbe quindi dover ritornare sul mercato. Dall’altra parte c’è Caldara, un giovane di appena 24 anni e di grandissime prospettive, ideale per lo spogliato di Gattuso. L’ex Atalantino di per sè pero non sarà entusiasta di arrivare a Milanello, dopo che per due anni aveva sognato la Juventus (che lo aveva acquistato con grande anticipo dalla formazione bergamasca).

