MODRIC ALL'INTER/ Ultime notizie: l'entourage del croato resta a Milano

Modric all'Inter? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 0.40 Mauro Mantegazza

Luka Modric (LaPresse)

Nonostante le dichiarazioni di Florentino Pereze sembrino aver raffreddato un po' l'affare, viene segnalato ancora presente a Milano l'entoruage di Luka Modric. Gli agenti del calciatore croato stanno lavorando per studiare i margini di un trasferimento che sarebbe clamoroso, considerando i 750 milioni di euro considerati "base d'asta" per Perez. Vlado Lemic, procuratore di Modric, è rimasto a Milano e il fatto che l'affare Vidal sia saltato, col cileno passato al Barcellona dopo essere stato vicinissimo all'Inter, potrebbe essere il segnale di un ultimo sforzo che il club nerazzurro vorrebbe compiere, anche se la scure del fair play finanziario è sempre pronta ad abbattersi sull'Inter. Per portare Modric a Milano bisognerà comunque abbassare le pretese di un Real che sembra ben poco propenso a ogni tipo di trattativa, soprattutto dopo aver già perso Cristiano Ronaldo. (agg. di Fabio Belli)

PEREZ GELA I NERAZZURRI

L'Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato per rinforzare La Rosa di Luciano Spalletti, ma le opzioni sul tavolo si complicano. Da Arturo Vidal, che è ad un passo dal Barcellona, a Luka Modric, “stoppato” dal presidente del Real Madrid. «Chi lo vuole deve pagare la clausola da 750 milioni di euro», ha dichiarato Florentino Perez. Queste parole sembrano mettere la parole fine sul sogno dei tifosi dell'Inter, eppure non la mettono sui contatti tra le parti che sono andati avanti anche oggi, come riportato da Premium Sport. L'agente di Modric, Vlado Melic, è a Milano con Mijatovic, Riso e altri membri dell'entourage. Non a caso, visto che il 10 della Croazia è il sogno nerazzurro. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, il Real Madrid non vuole perdere un'altra stella. Decisivo sarà l'incontro tra il centrocampista e il presidente del Real Madrid. Dopo il weekend tornerà a Madrid per un chiarimento con Florentino Perez. E l'Inter aspetta. (agg. di Silvana Palazzo)

SPUNTA UN RETROSCENA SULLA MOGLIE VANJA BOSNIC

Si susseguono i rumors sul futuro di Luka Modric, stella del Real Madrid finito nel mirino dell’Inter. Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, il sogno resta complicato: dopo aver perso Cristiano Ronaldo i blancos difficilmente si priveranno del croato, ma spunta un dettaglio in più. A Milano, punto nevralgico del mercato estivo italiano, sono stati avvistati gli agenti dell’ex calciatore del Tottenham. Le difficoltà restano, ma la dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a provarci. E attenzione al fattore… familiare: i colleghi di Libero rivelano che è stata la moglie Vanja Bosnic a prendere il telefono in mano e chiedere all’Inter: “Volete Modric?”. E’ stato questo il momento in cui il Biscione ha deciso di mettere in stand by la pista Arturo Vidal. Attese novità a stretto giro di posta… (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

UN COLPO ALLA CRISTIANO RONALDO?

Un colpo che ricorda quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus: così ha definito il possibile trasferimento di Luka Modric all’Inter La Gazzetta dello Sport. L’Inter ha poco spazio di manovra secondo la Rosea, ma ha un alleato importante: la volontà del calciatore e la sua voglia di trasferirsi a Milano. E giungono conferme anche da Fc Inter News: il croato “ritiene concluso il suo ciclo a Madrid e chiederà al suo presidente di lasciarlo partire". La trattativa potrebbe dunque sbloccarsi in caso di ok alla partenza di Florentino Perez, con il contratto dell'ex Tottenham che però non prevede una clausola rescissoria particolare alla Cr7. E c'è di più: l'intermediario dell'operazione sarà Giuseppe Riso, agente che nelle ultime sessioni di mercato ha imbastito numerose trattative con il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

I BOOKMAKERS CI CREDONO

Continuano a susseguirsi rumors sul futuro di Luka Modric, faro del centrocampo del Real Madrid e sogno di mercato dell’Inter di Luciano Spalletti. Il croato è reduce dall’ottima prova al Mondiale di Russia 2018 e potrebbe decidere di vivere una nuova avventura, ritrovando a Milano diversi connazionali: da Brozovic a Perisic, passando per l’ultimo acquisto Vrsaljko. E c’è un dettaglio in più che conferisce fiducia ai supporters del Biscione: parliamo delle quote dei bookmakers. Sempre più monitorate per osservare l’andamento delle trattative di mercato, basti pensare all’affaire Cristiano Ronaldo-Juventus, le quote di Sisal Matchpoint sono visibilmente calate nelle ultime ore: da quota 10,00 a quota 6,00, quasi dimezzata dunque. Siamo ancora lontani dalla fattibilità assoluta della trattativa, ma c’è fiducia e ottimismo: attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni… (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

AS CONFERMA I RUMORS

Quella di vedere il capitano e simbolo della Croazia, nonché miglior giocatori ai recenti Mondiali in Russia, in nerazzurro probabilmente fra qualche tempo verrà catalogata alla voce “Suggestioni estive” ma intanto è pur vero che qualcosa si è mosso a livello di contatti e di sondaggi: Modric all’Inter al momento è una opzione difficilmente praticabile per il club milanese ma l’impressione è che, qualora il Real Madrid dovesse lasciare uno spiraglio, il ds Piero Ausilio potrebbe partire alla carica, ben conscio che sul numero 10 ci sarebbe però la fila. E dalla Spagna, se il quotidiano sportivo Marca bolla come irrealizzabile un affare del genere, uno dei giornalisti di punta di As lascia comunque aperta una porta. Manuel Esteban, meglio conosciuto come “Manolete”, ha rivelato che non è affatto scontato che Modrid resti alla Casa Blanca e quindi va comunque prestata attenzione al flirt (presunto o vero) coi nerazzurri: “Il croato è abbastanza intelligente e può aver capito che i suoi giorni al Real sono finiti, specie ora che c’è Lopetegui in panchina”. Insomma, l’ipotesi che Modric lascia la Spagna potrebbe anche essere reale, ma da qui all’intavolare una trattativa con l’inter, al momento, ce ne passa… (agg. di R. G. Flore)

BROZOVIC STUZZICA I TIFOSI NERAZZURRI SU INSTAGRAM

L’Inter ha raggiunto l’intesa totale con il Bayern Monaco per Arturo Vidal ma ha deciso di attendere ancora qualche giorno prima di concludere l’affare. Il motivo sembrerebbe legato al sogno Luka Modric. Nelle ultime ore infatti si sono susseguiti rumors sull’interesse del Biscione per il centrocampista del Real Madrid, che secondo Sky Sport avrebbe aperto al trasferimento a Milano. Il club meneghino ha avviato i contatti e, nonostante le frenate della stampa spagnola, uno spiraglio sembra esserci: un sogno che potrebbe diventare realtà. E ad alimentare le speranze dei tifosi dell’Inter è Marcelo Brozovic, connazionale e grande amico di Nikita: l’ex Dinamo Zagabria ha pubblicato sui social network una foto, poi rimossa, con il 10 del Real Madrid. Dettaglio da non sottovalutare: la didascalia recitava “è fatta”. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, l’Inter lavora per il colpaccio Luka Modric… (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

SOGNO MODRIC PER L'INTER

Luka Modric all’Inter? Diciamolo subito: al momento è una suggestione, forse destinata a rimanere solamente un bel sogno estivo. Tuttavia qualche indiscrezione c’è e dunque le voci vanno segnalate, pur con la massima cautela e tenendo ben presente che sarebbe un acquisto molto caro, ammesso e non concesso che il Real Madrid voglia vendere anche la punta di diamante del suo centrocampo dopo avere già venduto in questa stessa estate pure un certo Cristiano Ronaldo. Tutto questo premesso, vediamo perché si potrebbe almeno sognare un arrivo di Modric all’Inter: il primo motivo sarebbe legato proprio agli addii di CR7 e anche di Zinedine Zidane, che avrebbero fatto venire voglia anche a Modric di cambiare aria e di provare una nuova esperienza altrove, certamente non in Spagna - anche perché l’unica destinazione all’altezza di Modric sarebbe il Barcellona, a cui mai il Real venderebbe il croato.

MODRIC ALL'INTER? IL NODO ECONOMICO

Modric ha già giocato anche in Inghilterra, quattro anni con la maglia del Tottenham, dunque particolarmente intrigante sarebbe per lui una destinazione italiana. L’Inter ha già nella propria rosa Ivan Perisic e Marcelo Brozovic e in queste ore sta accogliendo anche Sime Vrsaljko: quale meta migliore potrebbe esserci per il faro della Nazionale croata finalista agli ultimi Mondiali? Naturalmente, se ci fosse anche una sola possibilità di arrivare a Modric, i nerazzurri ci proveranno, perché parliamo di uno dei giocatori più forti del mondo. Il problema è evidentemente economico: ricollegandoci a quanto già accennato in precedenza, è chiaro che il Real Madrid - ammesso che possa davvero privarsi di Modric - venderebbe il croato solo per una cifra molto alta, che al momento non è stata nemmeno quantificata ma potrebbe aggirarsi poco sotto i 100 milioni di euro e naturalmente si parlerebbe solo di una cessione definitiva, senza formule tipo il prestito con riscatto. Quasi impossibile, ma almeno sognare non costa nulla…

