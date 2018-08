Thiago Maia all'Inter/ Ultime notizie: c'è l'offerta per il centrocampista brasiliano

Pressing dell'Inter per il centrocampista brasiliano Thiago Maia: secondo il quotidiano Le 10 Sport, i nerzzurri starebbero accelerando per il giocatore.

Spalletti (lapresse)

Dopo il sogno Luka Modric, l'Inter mette gli occhi su un altro obiettivo di calciomercato. Stiamo parlando del centrocampista brasiliano Thiago Maia, secondo Le 10 Sport già in trattativa coi nerazzurri. Il centrale sudamericano classe 1997 si è messo in evidenza con la casacca del Santos e nell'ultima stagione ha giocato in Francia con il Lille. Proprio con la società biancorossa l'Inter starebbe trattando per arrivare alla fumata bianca. Venti milioni di euro messi sul piatto dai meneghini per portare a casa il cartellino di Thiago Maia, che stava per approdare al Watford, prima di prendere in considerazione l'ipotesi interista. Ricordiamo che il giocatore è extra-comunitario, quindi non può essere tesserato subito dall'Inter, che ha proposto al Lille di tenerlo in organico per un'altra stagione.

Thiago Maia all'nter? Le caratteristiche del centrocampista

Thiago Maia è il nuovo nome che rimbalza in ottica Inter. Dalla Francia la notizia dell'interessamento dei nerazzurri per portare a casa il centrocampista brasiliano. Ventitrè anni, cresciuto nel Santos e maturato in Europa con la maglia del Lille, si tratta di un profilo ben considerato in patria, capace di difendere ma anche di giostrare il pallone con qualità. Piedi da regista e grinta de mediano, dunque, Thiago Maia è un giocatore stuzzicante per la dirigenza interista e si punta ad accelerare per mettere nero su bianco un colpo di prospettiva. Dialoghi in corso con Lille, circolano le prime indiscrezioni su un'offerta dell'Inter vicina aiventi milioni di euro. Il giocatore, come detto in precedenza, dovrebbe comunque restare in Ligue 1 per quest'anno, considerato il suo stato di extra comunitario.

