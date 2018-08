Rafinha all'Inter / Ultime notizie: i nerazzurri tornano a trattare il calciatore del Barcelona e...

Rafinha all'Inter, ultime notizie: i nerazzurri tornano a trattare il calciatore brasiliano del Barcellona che ha giocato a Milano in prestito negli ultimi sei mesi con ottimi risultati.

12 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Rafinha all'Inter - La Presse

Erano diverse settimane che non si parlava del possibile passaggio di Rafinha all'Inter. Il calciomercato è stato infatti monopolizzato dal sogno Luka Modric, dimenticandosi del brasiliano che negli ultimi sei mesi aveva giocato con ottimi risultati in maglia nerazzurra. Con l'arrivo di Radja Nainggolan infatti sembrava ormai definito il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. Nonostante questo la società sta lavorando a fari spenti per riportare a Milano un giocatore tecnico e dotato di un ottimo passo oltre a un grande tiro dalla distanza. I tifosi poi adorano Rafinha, visto che l'anno scorso è risultato determinante nel ritorno della squadra in Champions League dopo ben sei anni di assenza. Un apporto regalato grazie alla personalità, ma anche a reti decisive. Staremo a vedere se Luciano Spalletti avrà il problema di come farlo coesistere proprio col belga di origine indonesiana arrivato dalla Roma.

È L'ALTERNATIVA A MODRIC?

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo pare che l'Inter stia valutando con grande attenzione la possibilità di riportare in nerazzurro Rafinha Alcantara. Il calciatore è tornato al Barcellona dopo un prestito di sei mesi, ma era stato accantonato per studiare con attenzione il colpo Luka Modric. Le difficoltà per arrivare al calciatore del Real Madrid però hanno riaperto la possibilità di vedere Rafinha ancora con la maglia nerazzurra sulle spalle. I ruoli sono completamente diversi, ma la versatilità del brasiliano piace molto a Luciano Spalletti che nonostante l'arrivo in quel ruolo di Radja Nainggolan sarebbe davvero felice di riaccoglierlo ai suoi ordini. Dal canto suo Rafinha non ha mai nascosto la volontà di giocare ancora per l'Inter dopo essersi trovato a meraviglia per sei mesi con la maglia della squadra meneghina.

