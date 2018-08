Dennis Man alla Roma/ Ultime notizie: stretta finale, a 15 milioni si chiude?

Dennis Man potrebbe diventare un calciatore della Roma nelle prossime ore: Monchi sta trattando con l'agente e la Steaua Bucarest, si può chiudere con un'offerta da 15 milioni di euro

13 agosto 2018 Claudio Franceschini

Monchi, direttore sportivo della Roma (Foto LaPresse)

La Roma non ha concluso il suo calciomercato: mentre Monchi stringe i tempi con il Siviglia per arrivare a Steven N’Zonzi, anche in attacco potrebbe presto muoversi qualcosa. Nel mirino ci sarebbe infatti Dennis Man: non è un nome nuovo, perchè già nella sessione dello scorso inverno il diciannovenne rumeno era stato accostato ai giallorossi. Segno che il direttore sportivo lo segue da tempo, e l’estate 2018 potrebbe essere il periodo giusto per vederlo a Trigoria:stando alle ultime notizie - come riportato da fanatik - la Roma avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro, con un’offerta di circa la metà e l’altra parte che sarebbe versata tramite bonus. Solo la scorsa settimana la Steaua Bucarest ha rifiutato 11 milioni arrivati sempre dai giallorossi, ma Eusebio Di Francesco avrebbe dato il suo assenso al profilo del calciatore e di conseguenza la trattativa procede. Man piace molto anche in Bundesliga: tante squadre avrebbero richiesto informazioni sul calciatore, mentre nello specifico va segnalato l’interesse dell’Anderlecht. La Roma però sembra essere in vantaggio, e già oggi Monchi potrebbe riuscire a chiudere un affare che nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzato.

CHI E’ DENNIS MAN

L’interesse della Roma per Dennis Man lascia intendere che Di Francesco voglia insistere su un certo tipo di giocatore: il rumeno infatti è un esterno offensivo, che gioca a destra e solo all’occorrenza sa disimpegnarsi come trequartista o prima punta. Ha già iniziato la stagione in Romania lasciando il suo segno: un gol in campionato, uno nei turni preliminari di Europa League dove la Steaua dovrà prendersi la qualificazione dopo lo 0-0 esterno contro l’Hajduk Spalato. Lo scorso anno Man ha segnato 8 gol nella Liga 1 di Romania - aggiungendone 2 nella fase finale - e 2 in coppa, dimostrando di essere un calciatore che sa vedere la porta; il suo allenatore lo ha mandato in campo 16 volte dal primo minuto, nonostante la sua giovane età. Si tratta dunque di un profilo da far crescere, ma in questo il tecnico della Roma ha grandi capacità: sta già lavorando incessantemente su Justin Kluivert ed è ancora sotto gli occhi di tutti quanto fatto lo scorso anno da Cengiz Under, che sembrava essere un oggetto misterioso ma nella seconda parte della stagione si è trasformato in un titolare inamovibile. Anche da Dennis Man Di Francesco sarà in grado di tirare fuori il meglio?

