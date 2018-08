Inglese al Parma / Ultime notizie: ora il Napoli ha bisogno di un attaccante!

Inglese al Parma, ultime notizie: ora il Napoli ha bisogno di un attaccante, dopo la cessione dell'ex Chievo arriverà un altro calciatore nel reparto offensivo per Carlo Ancelotti.

13 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Inglese al Parma - La Presse

Roberto Inglese è un calciatore del Parma. Il Napoli alla fine ha deciso di cedere nuovamente l'attaccante acquistato nel calciomercato di gennaio ma lasciato in prestito al Chievo Verona fino a giugno. I quasi due mesi agli ordini di Carlo Ancelotti non hanno convinto la dirigenza azzurra a puntare su di lui, lasciandolo quindi partire nuovamente. Non è l'unico affare che si muoverà sull'asse Napoli-Parma, perché gli azzurri sembrano pronti a cedere anche il centrocampista Alberto Grassi ai gialloblù dove questi potrà vivere una stagione da titolare. C'è un altro affare in procinto di chiusura da parte degli azzurri, il Napoli infatti sembra pronto a cedere al Cagliari il difensore Lorenzo Tonelli come racconta il Corriere dello Sport. Non è da escludere che ci siano anche altri colpi in uscita con Carlo Ancelotti che ha avuto modo di valutare tutta la rosa a sua disposizione, scegliendo chi trattenere e chi invece lasciar partire.

ORA SERVE UN ATTACCANTE

La cessione di Roberto Inglese al Parma apre scenari di calciomercato interessanti per il Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti infatti potrebbe aver bisogno di un ulteriore ritocco, magari con l'arrivo proprio di un attaccante. Il sogno dei tifosi rimane Edinson Cavani, anche se il Paris Saint German difficilmente lo lascerà partire. Secondo quanto riportato da TuttoNapoli.net i nomi al momento più probabili sono quelli di Andrea Belotti e Mario Belotti. Ovviamente si tratta di due profili molto diversi e non tanto dal punto di vista tecnico quando da quello economico. Il Gallo del Torino parte solo per una cifra importante, mentre per Supermario si potrebbe far leva col Nizza sulla volontà del calciatore di tornare nel campionato italiano.

