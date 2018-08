Keita all'Inter/ Ultime notizie: oggi le visite mediche e la firma sul contratto

Keita all'Inter, ultime notizie: oggi le visite mediche e la firma sul contratto, il senegalese è ormai un giocatore nerazzurro. Parla l'agente Calenda.

13 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Keita Balde Diao (LaPresse)

Keita è a Milano da ieri, oggi è il giorno in cui il senegalese salvo clamorosi imprevisti diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. L’arrivo di Keita Baldé nel capoluogo lombardo ha avuto luogo ieri sera, oggi è il giorno delle visite mediche e poi della firma sul contratto che lo legherà all’Inter con la formula del prestito (a 5 milioni di euro) con diritto di riscatto che è stato fissato a 34 milioni, la cifra che servirà versare fra un anno al Monaco per far diventare Keita un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti. Ormai non ci sono più dubbi: l’ex giocatore della Lazio torna dunque in Serie A dopo una sola stagione vissuta nella Ligue 1 francese con la maglia del Monaco. Per l’Inter sarà il settimo colpo di un’estate davvero eccellente, che aveva già portato in nerazzurro De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez, Nainggolan, Politano e Vrsaljko: acquisti in ogni settore del campo per rinforzare la squadra a disposizione dell’allenatore Luciano Spalletti, che quest’anno deve affrontare il ritorno in Champions League.

KEITA ALL’INTER: PARLA CALENDA

Lo stesso agente di Keita Baldé non ha più dubbi: sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi si può leggere un’intervista al procuratore del senegalese, Roberto Calenda, il quale ha speso parole molto importanti per Spalletti: “ È la persona perfetta nel momento perfetto, può far fare a Keita il definitivo salto di qualità e dargli la mentalità vincente di cui ha bisogno. Ha scelto l'Inter anche per la presenza di Spalletti, una garanzia". Calenda ha poi svelato che l’operazione Inter è cominciata già al termine della passata stagione e che Keita ha grande voglia di tornare in Italia: “Una sera a cena parlando con lui mi sono reso conto che aveva un conto in sospeso con l’Italia e che quei 16 gol con la Lazio non erano l’apice della sua carriera in Serie A, ma solo l’inizio. Da lì è nato tutto. L’operazione, una volta realizzata interamente, porterà benefici a tutti”. La conclusione dell'agente fa ben sperare i tifosi dell'Inter: "Ha 23 anni, è il momento per esplodere. Non è uno che si accontenta".

