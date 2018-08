MILINKOVIC SAVIC MILAN: NUOVA OFFERTA?/ Ultime notizie, la Lazio punta al rinnovo per chiudere la questione

Milan, ultima offerta per Milinkovic? Operazione da 125 milioni di euro tra prestito, riscatto e contropartite. Ma la Lazio punta al rinnovo per chiudere la questione

13 agosto 2018 Fabio Belli

Milinkovic, ultimo pezzo pregiato del mercato (foto LaPresse)

Milano chiama, Roma risponde. Sergej Milinkovic-Savic, quando sembra sfumata la possibilità del passaggio di Luka Modric all'Inter, è l'ultimo pezzo pregiato del calciomercato che in Italia chiuderà venerdì prossimo. Prima rispetto al solito, e a Milano molti credono che sarà il Milan a fare il "botto", portando il gioiello serbo della Lazio in rossonero. Giornalisti vicini al club parlano di un'ultima offerta recapitata alla Lazio, quella definitiva. 125 milioni di euro così distribuiti: 35 subito per il prestito oneroso, ai quali vanno aggiunti i cartellini di Jack Bonaventura (25 milioni di euro) e Fabio Borini (20 milioni) per 80 milioni ai quali se ne aggiungerebbero 45 nel 2019 per il riscatto del giocatore. Una valutazione da 125 milioni di euro che rientrerebbe nei parametri fissati da Claudio Lotito e 48 ore per rispondere: da martedì in poi, la Lazio considererà infatti il calciatore fuori mercato per l'impossibilità di chiudere per un sostituto in sole 72 ore.

RINNOVO VICINO A 3,2 MILIONI L'ANNO

Questo lo scenario di parte milanista, perché da Roma rimbalzano tutte altre voci. Troppo "raffazzonata" l'offerta rossonera che peraltro prevederebbe anche due contropartite tecniche, col presidente della Lazio Lotito che ha sempre escluso la possibilità di accettare contropartite nell'eventuale affare Milinkovic. Il serbo ha disputato praticamente tutta l'amichevole contro il Borussia Dortmund di domenica, e a una settimana dalla chiusura del mercato i giornalisti e le fonti laziali parlano di un rinnovo ormai imminente. La mega offerta tra i 130 e i 150 milioni attesa dalla Lazio (con conseguente ingaggio super per il giocatore) non si è concretizzata, e per Milinkovic c'è pronto un rinnovo di contratto da 3,2 milioni di euro netti l'anno fino al 2023, che lo renderebbe il giocatore più pagato della rosa biancoceleste. Rinnovo che chiuderebbe la questione, a 5 giorni dalla fine del mercato la Lazio non è più convinta di cedere un giocatore che può essere decisivo per rincorrere l'alta classifica.

