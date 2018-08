Samu Castillejo al Milan / Ultime notizie: 18 milioni per il prestito oneroso, obbligo di riscatto e Bacca

Samu Castillejo al Milan, ultime notizie: 18 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, nell'affare anche il cartellino dell'attaccante colombiano Carlos Bacca.

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Samu Castillejo al Milan - La Presse

Il Milan ha messo a segno un colpo importante, definendo praticamente l'acquisto di Samu Castillejo dal Villarreal. Durante l'edizione notturna di Calciomercato - L'Originale su Sky Sport Peppe Di Stefano ha parlato dell'operazione come definitiva. Si parla di prestito oneroso a diciotto milioni di euro con obbligo di riscatto. Inoltre nell'affare è stato inserito il cartellino di Carlos Bacca che ora è un calciatore del Villarreal. I dettagli dell'affare verranno limati domani quando il calciatore sbarcherà a Milano per effettuare le visite mediche e firmare il contratto. Samu Castillejo è sicuramente un rinforzo importante per i rossoneri che hanno approfittato di questa trattativa per ammortizzare anche il peso dell'ingaggio di Bacca tornato dal prestito proprio al sottomarino giallo. Castillejo era stato in passato a lungo accostato al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

CHE RUOLO AVRÀ NEL MILAN?

Con Samu Castillejo il Milan acquista un giocatore giovane e dalle grandissime potenzialità. Lo spagnolo, soprannominato El Fideo, è nato a Malaga il 18 gennaio del 1995 compirà quindi all'inizio del prossimo anno 24 anni. Esterno d'attacco rapido gioca principalmente a destra, ma può muoversi anche sull'altro versante o come seconda punta. Al Milan arriva per essere inizialmente un'alternativa là davanti a Suso e Hakan Calhanoglu anche se la sensazione è che possa essere molto più di una semplice riserva. La possibilità di giocare un po' ovunque lo rendono un profilo molto duttile e in grado di regalare a Gennaro Ivan Gattuso diverse possibilità offensive. Cresciuto nella Primavera del Malaga il calciatore è stato acquistato dal Villarreal nell'estate del 2015 collezionando in tre stagioni 91 presenze e mettendo a segno anche 9 reti.

