Gervinho al Parma? / Ultime notizie: l'ivoriano ex Roma torna in Italia dalla Cina

Gervinho al Parma? Ultime notizie: l'ivoriano ex Roma torna in Italia dopo 2 anni in Cina. I tifosi gialloblù sognano dopo la promozione in Serie A con un calciomercato all'altezza.

15 agosto 2018 Redazione

Gervinho al Parma? - La Presse

Gervinho è a un passo dal Parma, pronto a tornare in Italia dopo due anni e mezzo in Cina. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'affare sarebbe in dirittura d'arrivo con Roberto D'Aversa che avrebbe un attacco rivoluzionato con l'ivoriano a fare coppia insieme a Roberto Inglese appena arrivato in prestito insieme ad Alberto Grassi dal Napoli. L'ala sembra convinta di tornare nel calcio che conta dopo aver giocato in Cina nell'Hebei Fortune. Si tratta di un calciatore che ha compiuto già 31 anni, ma rimane sicuramente un crack per la squadra gialloblù che riabbraccia la Serie A e spera di poter fare bene in un campionato ormai ai nastri di partenza. Scopriremo poi come si troverà il calciatore in Emilia Romagna e se farà la differenza come già fatto con la maglia della Roma.

L'ESPERIENZA ALLA ROMA MAI DIMENTICATA

Dopo due anni e mezzo in Cina Gervinho è pronto a tornare in Italia per giocare con la maglia del Parma. Alla Roma il calciatore ivoriano ha vissuto splendide annate tra il 2013 e il 2016 agli ordini di Rudi Garcia. Giocatore rapido e imprevedibile ha fatto la differenza, risultando devastante soprattutto quando la sua squadra partiva in contropiede. Con la maglia giallorossa ha collezionato 71 presenze in Serie A mettendo a segno 17 reti. Proprio questo gli è stato sempre rimproverato in carriera e cioè l'essere poco prolifico sotto porta. La sua arma migliore invece è la velocità, bravo a muoversi sulle corsie esterne è uno di quei calciatori in grado di creare superiorità numerica. Il Parma con Gervinho fa un colpo davvero importante e sogna il ritorno in Europa.

