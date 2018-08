Laxalt al Milan / Ultime notizie: l'esterno a Milano, domani visite mediche e firma

Laxalt al Milan, ultime notizie: l'esterno a Milano, affare fatto. Domani il calciatore ormai ex Genoa svolgerà le visite mediche con i rossoneri e dopo firmerà il contratto.

15 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Laxalt al Milan - La Presse

Diego Laxalt è ormai un calciatore del Milan. Arriva un altro colpo a sorpresa di uno scatenato Leonardo che porta in rossonero un esterno dotato di grande tecnica e rapidità che al Genoa è riuscito a esplodere dopo gli alti e bassi di inizio carriera. Sul suo sito ufficiale Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, sottolinea come il calciatore sbarcherà stasera a Milano per effettuare le visite mediche domani mattina quando sarà il momento anche delle firme. Il calciatore è stato pagato attorno ai 18 milioni di euro, di cui 14 subito e 4 successivamente in bonus. L'operazione è legata ad altre operazioni che si muoveranno sull'asse che va da Milano a Genova. I rossoblù infatti devono esercitare l'obbligo di riscatto per Gianluca Lapadula e quindi saranno fatti dei conti interni tra le due società per concludere le due transazioni.

COME CAMBIA IL MILAN CON LAXALT?

Il Milan sembra pronto a cambiare ancora grazie all'arrivo di Diego Laxalt. Difficile capire come giocherà il club rossonero che potrebbe decidere anche di passare al 3-5-2 nonostante la partenza di Leonardo Bonucci. La possibilità più concreta è quella di vedere una squadra tutta al servizio del bomber Gonzalo Higuain che potrebbe raccogliere i cross proprio di Diego Laxalt, abile ad agire sia sulla corsia destra che su quella opposta. I rossoneri potrebbero dunque sfruttare la duttilità di questo ragazzo che quando arrivò in Italia era un trequartista puro, ma che in Liguria ha imparato anche a difendere. Non è dunque da escludere anche la possibilità di vederlo impegnato come terzino di spinta in una difesa a quattro.

