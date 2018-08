Ospina al Napoli / Ultime notizie: ecco il nuovo portiere per Ancelotti! Domani le visite mediche

Ospina al Napoli, ultime notizie: ecco il nuovo portiere per Carlo Ancelotti! L'estremo difensore colombiano arriva dall'Arsenal e probabilmente sarà il nuovo titolare dei campani.

15 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Ospina al Napoli, Carlo Ancelotti - La Presse

David Ospina arriva al Napoli in prestito con diritto di riscatto, l'affare è fatto. Domani il portiere colombiano sarà in Campania per le visite mediche e per firmare con il club allenato da Carlo Ancelotti. Giocatore d'esperienza lascia l'Arsenal dopo quattro stagioni giocate ad alto livello. Era esploso ai Mondiali del 2014 con la maglia della Colombia, meritandosi la chiamata dei Gunners dopo aver fatto molto bene con la maglia del Nizza. Portiere dotato di grandissima intelligenza è abile sia tra i pali che nelle uscite, si è meritato la chiamata di una squadra che dovrà rinunciare a Pepe Reina partito a parametro zero e ora al Milan. Sicuramente il nostro paese si arricchisce di un altro calciatore importante a livello internazionale, dimostrando di essersi rilanciato dopo l'arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo. La certezza è che sarà un campionato bellissimo con tantissime squadre di livello protagoniste già dal calciomercato.

CHI GIOCHERÀ TITOLARE?

L'acquisto di David Ospina regala al Napoli un altro portiere di assoluto livello, difficile sarà capire chi sarà titolare quando saranno in forma tutti e tre gli estremi difensori. Il colombiano è di certo quello con maggiore esperienza, ma è difficile pensare che il Napoli abbia investito molto per lasciare in panchina un calciatore giovane e che deve crescere come Alex Meret. Senza contare che dall'Udinese è arrivato anche Orestis Karnezis. Il greco sarà disposto a fare il terzo portiere? Difficile capire come risolverà l'enigma Carletto Ancelotti che però probabilmente punterà sul portiere colombiano che sembra essere quello più pronto per puntare ad obiettivi prestigiosi come per esempio la vittoria dello Scudetto, solo sfiorata l'anno passato e che si proverà a vincere in questa stagione.

