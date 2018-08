Milinkovic-Savic, Juventus o Milan?/ Ultime notizie, Lotito chiede 120 milioni: il serbo resta alla Lazio?

Sergej Milinkovic-Savic è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la Juventus e il Milan sembrano aver mollato la trattativa

16 agosto 2018 Claudio Franceschini

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio (Foto LaPresse)

Sergej Milinkovic-Savic è destinato a rimanere alla Lazio: manca ormai un giorno alla fine del calciomercato estivo e il centrocampista serbo, reduce da un Mondiale giocato da titolare con la sua nazionale, è sempre più vicino alla conferma in biancoceleste. Sembrava destinato alla partenza: la Juventus era piombata su di lui al pari di altre big europee, su tutte Real Madrid (il grande sogno del calciatore) e Manchester United. I campioni d’Italia, forti di una bozza di accordo con il presidente Claudio Lotito - mai davvero confermata, tuttavia - avevano provato il colpo grosso, ma all’inizio di luglio i piani sono cambiati: la Juventus si è lanciata sull’operazione Cristiano Ronaldo e ha dovuto modificare la sua agenda, tanto da dover sacrificare non tanto Gonzalo Higuain quanto Mattia Caldara, per operare un’importante plusvalenza e, allo stesso tempo, far rientrare soldi e Leonardo Bonucci. Adesso il presidente della Lazio chiede 120 milioni per vendere Milinkovic-Savic: una richiesta che forse appare esagerata, ma il calciomercato di oggi sembra aver perso qualunque riferimento concreto e sicuramente il centrocampista può cambiare le sorti di un reparto.

MILINKOVIC-SAVIC, QUALE FUTURO?

Dunque Milinkovic-Savic e la Lazio sono destinati a proseguire la loro storia; gli scenari a 24 ore dalla chiusura del calciomercato portano del tutto in questa direzione. Difficile che qualcuno si presenti alla porta biancoceleste con 120 milioni, a meno che non ci sia qualche accordo già fatto del quale nessuno è a conoscenza. Il Real Madrid forse è l’unica squadra che potrebbe chiudere, anche perchè non ha acquistato nessuno (a parte Thibaut Courtois) dopo la partenza di Cristiano Ronaldo; tuttavia le merengues hanno fallito gli assalti ai vari Hazard, Neymar e Mbappé e quello del serbo rappresenterebbe un profilo “minore”, per il quale forse Florentino Perez non intende spendere la cifra richiesta da Lotito. Il Milan sembrava aver fatto un sondaggio ma è stato bruscamente respinto; resta la Juventus, secondo le parole di Pavel Nedved che aveva annunciato un altro colpo per chiudere la sessione. Tuttavia si tratterebbe di un altro esborso superiore ai 100 milioni, che eventualmente dovrebbe portare a una cessione illustre (su tutti Miralem Pjanic): Milinkovic-Savic, salvo sorprese clamorose, giocherà con la maglia della Lazio anche nella prossima stagione.

