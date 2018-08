Calciomercato 2018, gli svincolati / Da Marchisio a Giuseppe Rossi, tanti big ancora liberi

Tanti big tra gli svincolati del calciomercato 2018. Da Giuseppe Rossi a Marco Borriello, passando per Antonio Cassano, Alberto Aquilani, Marchisio e Mguel Veloso.

Antonio Cassano svincolato (lapresse)

Il calciomercato degli svincolati potrebbe regalare qualche sorpresa nel corso dei prossimi giorni. Tanti nomi interessanti nella lista dei giocatori liberi, incluso Claudio Marchisio appena liberatosi dalla Juventus. Il centrocampista dei bianconeri sembra orientato a prendere in considerazione i campionati esteri per il suo futuro, molto difficilmente lo rivederemo in qualche top club di Serie A. Tra gli altri calciatori rimasti senza squadra c'è Antonio Cassano, che ancora non ha messo fine alla sua carriera, nonostante l'inattività degli ultimi due anni. Tra gli attaccanti disponibili c'è l'ex Spal Marco Borriello, Giuseppe Rossi ed Antonio Floro Flores. Tutti e tre accomunati da un passato al Genoa: il primo ha parecchie richieste, il secondo vorrebbe un'altra chance in Serie A ma non è da escludere che alla fine vada in MLS.

Calciomercato svincolati, quanti big tra i giocatori liberi

Nell'ultima stagione Giuseppe Rossi ha indossato la maglia del Genoa, collezionando una manciata di presenze sotto la guida di Ballardini. Pepito ha giocato qualche spezzone incoraggiante ma evidentemente non è riuscito a convincere la società ligure a rinnovargli il contratto. Dal suo profilo Instagram emerge la voglia di andare avanti e di accettare una nuova sfida, chissà però in quale campionato. Per quanto riguarda i centrocampisti, invece, tra gli svincolati di questo calciomercato 2018 spiccano i nomi di Miguel Veloso, Mathieu Flamini e Alberto Aquilani. Tre elementi di esperienza che potrebbero fare comodo a diverse squadre di A, ma che soprattutto potrebbero essere ingaggiati ad una cifra conveniente. Anche sul mercato estero ci sono profili suggestivi e di tutto rispetto, come Tourè, Nasri, Nilmar, Ben Arfa e Wallace.

