Calciomercato, chiusura acquisti e cessioni ufficiali/ Ultimo giorno, cosa è successo: Toro top, Samp flop

Il riassunto dell'ultimo giornata di calciomercato, il riepilogo delle squadre: Torino scatenato con Soriano e Zaza, la Samp prende Saponara ma resta senza punta.

Zaza approda al Torino (lapresse)

Colpi dell'ultimo minuto, trattative a sorpresa, accordi sfumati sul più bello. L'ultimo giorno di calciomercato si è concluso con alcuni botti non riguardanti le prime della classe, ma comunque interessanti in vista della nuova stagione. Il colpo più interessante è rappresentato dall'arrivo di Simone Zaza alla corte di Mazzarri al Torino. Dal club granata ci si aspetta moltissimo questa stagione, mentre in casa Sampdoria mister Giampaolo è chiamato a fare i salti mortali per mantenere le aspettative dell'ambiente. I blucerchiati sono rimasti spuntati in attacco, avendo perso proprio Zaza nel duello coi granata. Tra gli altri acquisti last minute anche il ritorno in Serie A degli ex Roma Uçan e Gervinho che si accasano all'Empoli el Parma. Ufficiale l'acquisto di Ospina da parte del Napoli. che chiude la sessione estiva a fari spenti. A proposito degli azzurri, si registra grande delusione tra i tifosi che con l'arrivo in panchina di Ancelotti si aspettavano un mercato decisamente più ambizioso.

Chiusura calciomercato estivo, tutti i movimenti

Tra gli altri acquisti e cessioni dell'ultimo giorno di mercato, abbiamo Emiliano Rigoni e Ali Adnan all'Atalanta, Ucan all'Empoli, Cassata e Pinamonti al Frosinone, Laxalt dal Genoa al Milan, Tonelli alla Sampdoria, Gervinho, Sprocati e Deiola al Parma. Tra gli svincolati restano dei giocatori senza dubbio molto interessanti come Marchisio, reduce dalla separazione dalla Juventus. Il centrocampista sembra orientato ad una soluzione estera, mentre chi potrebbe restare in Italia è l'ex Spal Marco Borriello. La Sampdoria cercava un attaccante e dopo aver perso il duello col Torino per Zaza aveva pensato a Destro del Bologna, chissà che ora non pensi al centravanti napoletano per un'operazione a costo zero. Infine, tra gli altri trasferimenti, alla Spal è arrivato Missiroli, mentre l'Udinese ha chiuso con William Troost-Ekong, Lukasz Teodorczyk e Marco D'Alessandro.

