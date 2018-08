MARCHISIO LASCIA LA JUVENTUS, RESCISSO IL CONTRATTO / Ultime notizie: mossa utile per l'arrivo di Pogba?

Claudio Marchisio lascia la Juventus: notizia shock e improvvisa dal mondo bianconero, il centrocampista ha rescisso il contratto e dà l'adido alla società nella quale ha sempre giocato

17 agosto 2018 - agg. 17 agosto 2018, 11.12 Claudio Franceschini

Claudio Marchisio ha lasciato la Juventus (Foto LaPresse)

L’addio di Claudio Marchisio alla Juventus, ufficializzato dalla società e dallo stesso giocatore (attraverso i social network) potrebbe aprire interessanti scenari di calciomercato in casa bianconera. Certo, mancano nove ore alla chiusura della sessione estiva e ormai resta ben poco tempo per imbastire grosse operazioni; a meno che queste non fossero già in dirittura d’arrivo, e mancasse solo l’ultimo pezzo del puzzle. Approfondendo quanto detto in precedenza, al momento il centrocampo di Massimiliano Allegri conta cinque giocatori: Miralem Pjanic e Rodrigo Bentancur come registi – l’uruguaiano può giocare anche da trequartista, come in nazionale – Sami Khedira, Blaise Matuidi e Emre Can sulle mezzali. Numericamente, dovendo giocare anche la Champions League con l’obiettivo di vincerla, servirebbe almeno un altro elemento; da tempo ci sono ammiccamenti con Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic, mentre l’ultimo nome sulla lista del calciomercato bianconero è Adrien Rabiot. Marchisio guadagnava 3 milioni di euro: scaricare il suo contratto potrebbe essere utile per pagare l’ingaggio di uno di questi tre, stando ai meri indizi conosciuti il più papabile sarebbe Pogba che, in maniera più o meno esplicita, ha fatto capire di voler lasciare il Manchester United. Sul francese c’è anche il Barcellona, ma un ritorno alla Juventus sarebbe comunque gradito e i catalani si sono già coperti con Arturo Vidal (che di Pogba è stato compagno per due stagioni a Torino); in più c’è la frase dello stesso Marchisio, che nell’annunciare la fine dell’avventura bianconera ha scritto che “sono convinto che il bene della squadra venga prima”. Cosa che lascerebbe intendere una “richiesta” della società per fare spazio a nuovi arrivi: staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

MARCHISIO LASCIA LA JUVENTUS

Notizia shock per tutti i tifosi della Juventus: l’ultimo giorno di calciomercato estivo si apre con l’addio di Claudio Marchisio. Una nota ufficiale sul sito della società comunica l’avvenuta rescissione del contratto: ancora da valutare dove il centrocampista torinese andrà a giocare, ma a questo punto la sua storia con la Vecchia Signora è giunta a una conclusione. Forse era nell’aria: lo si diceva già dall’inizio dell’estate, in realtà dallo scorso anno. Dopo la rottura del legamento crociato, Marchisio non è più riuscito a recuperare al 100%; trovatosi chiuso dalla concorrenza, ha gradualmente perso spazio in campo fino a limitarsi a qualche comparsata nell’ultima stagione, giocando titolare alcune partite “minori” di campionato e Coppa Italia e sostituendo a volte i pari ruolo a gara in corso. Una vita spesa per la Juventus: Marchisio è un prodotto del settore giovanile bianconero, ci è arrivato che era un bambino e ha conquistato la prima squadra nel 2006, anno della discesa in Serie B. Lì è stato titolare, e la società ne ha intravisto le possibilità; un anno di prestito a Empoli per farsi le ossa, poi il ritorno a casa. Dal 2008 a oggi è sempre stato nella Juventus: è uno dei cinque giocatori ad aver vinto i sette scudetti consecutivi ma ci ha aggiunto quattro Coppe Italia e tre Supercoppe, con le due finali di Champions League giocate e perse di cui una, la prima, come titolare. A Torino si chiude un’era: Marchisio era l’ultimo calciatore del vivaio rimasto, se si esclude quel Carlo Pinsoglio che però è tornato soltanto lo scorso anno per fare il terzo portiere.

MARCHISIO ADDIO: ARRIVA QUALCUNO?

Dopo 389 partite dunque Claudio Marchisio lascia la Juventus: i gol sono 37, resterà negli occhi il primo campionato con Antonio Conte allenatore nel quale il Principino andò a segno con grande regolarità, diventando una mezzala d’assalto di grande valore. Ha giocato anche come playmaker davanti alla difesa – con Massimiliano Allegri – mentre con Gigi Delneri ha sviluppato la tendenza a partire largo in un 4-4-2 classico; il suo addio ai colori bianconeri, anche se ormai era diventato una terza o quarta scelta per il centrocampo, non può lasciare indifferenti. Certo potrebbe esserci sempre qualche altro colpo a sorpresa: il calciomercato estivo termina oggi e di tempo materiale per chiudere ce n’è poco, ma anche se fosse una semplice illazione non si può evitare di fare due più due e ipotizzare che la rescissione di Marchisio sia arrivata il 17 agosto, cioè all’ultimo momento disponibile, per lasciare spazio a un nuovo arrivato. Numericamente, in questo momento, la Juventus ha cinque centrocampisti: forse pochi per affrontare tre competizioni, anche se poi si può giocare con il 4-2-3-1 e destinare Rodrigo Bentancur dietro le punte. Dunque l’amarezza per l’addio di Marchisio rimane, ma i tifosi bianconeri sperano: chissà che questa mossa non ne anticipi una ancora più grossa (si chiami essa Paul Pogba o Sergej Milinkovic-Savic, i due grandi nomi accostati ai campioni d'Italia per settimane e mesi), ma a questo punto le ore che mancano per chiudere il calciomercato estivo sono davvero poche…

© Riproduzione Riservata.