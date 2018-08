Roberto Soriano al Torino / Ultime notizie: il centrocampista torna in Italia e vestirà la 6 con i granata

Roberto Soriano al Torino, ultime notizie: il centrocampista torna in Italia per vestire la maglia numero 6 dei granata. Acquisto in prestito con diritto di riscatto per 15 milioni di euro.

17 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Roberto Soriano al Torino - La Presse

Il Torino ha messo a segno un colpo importante, acquistato il centrocampista Roberto Soriano in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il calciatore italo tedesco era stato ceduto nel 2016 al Villarreal dopo aver conquistato la maglia della nazionale azzurra con la maglia della Sampdoria. Il ragazzo ha dichiarato: "Avevo grande voglia di tornare a confrontarmi con la Serie A e sono pronto per questa avventura". Si tratta sicuramente di un colpo importante per la squadra di Walter Mazzarri che mette nel motore un centrocampista dotato di intensità, tecnica e anche pronto a portare un numero di gol considerevoli. In granata il ragazzo spera di riconquistare la maglia della nazionale italiana, visto che il suo ultimo match risale al novembre del 2015 in un'amichevole terminata col risultato di 2-2 contro la Romania.

CAIRO CONTENTO DEL COLPO A CENTROCAMPO

Dopo l'ufficialità dell'acquisto di Roberto Soriano da parte del Torino è tornato a parlare anche il Presidente dei granata Urbano Cairo. Questi, come riportato da Sky Sport, ha sottolineato: "Sono davvero felice di accogliere Roberto Soriano con il più cordiale benvenuto al Torino. Sono soddisfatto per aver inserito nel nostro organico un calciatore di riconosciuta levatura internazionale, che non ha certo bisogno di presentazioni. Dopo aver confermato tutti i nostri migliori calciatori e aver aggiunto elementi in cui crediamo tanto nel presente e ancor più in prospettiva, l'ingaggio di Roberto Soriano completa e rafforza il nostro organico. La sua esperienza, unita alle indubbie capacità tecniche alla personalità e alla voglia di tornare protagonista in Serie A, consentirà alla squadra di compiere un'ulteriore salto di qualità. Ora la parola passerà al campo dunque buon lavoro e sempre forza Torino".

