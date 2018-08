Vidal, niente Inter: tutto fatto col Barcellona / Ultime notizie, Rummenigge saluta: "Anni di grandi successi"

Vidal, niente Inter: è vicino al Barcellona. L'agente del centrocampista del Bayern Monaco conferma, rispunta Rafinha per i nerazzurri? Le ultime notizie

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 0.28 Silvana Palazzo

Vidal, niente Inter: è vicino al Barcellona (Foto: LaPresse)

Dal profilo Twitter ufficiale del Bayern Monaco arrivano i saluti affettuosi di Karl-Heinz Rummenigge ad Arturo Vidal, che si prepara al trasferimento in terra catalana, dove indosserà la maglia del glorioso Barcellona: "Volevo ringraziarlo di cuore, a nome di tutto il Bayern, per questi tre anni vissuti insieme. Durante questo periodo abbiamo festeggiato grandi successi, dove il suo contributo è stato significativo. Abbiamo avuto sempre il modo di fare affidamento su di lui, nelle partite importanti c'è sempre stato". Un messaggio colmo di affetto e di stima per Vidal, a dimostrazione che sarebbe stato un vero e proprio colpo in sede di mercato per l'Inter. A beneficiare del suo talento, però, sarà il Barcellona. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

VIDAL SFUMA

Sta per sfumare ufficialmente la pista Vidal per l'Inter. Il centrocampista del Bayern Monaco è sempre più vicino al Barcellona. Dopo aver “flirtato” con la società nerazzurra, il calciatore cileno ha deciso di trasferirsi in Spagna. Vidal ha da poco lasciato il ritiro del club bavarese per chiudere il suo trasferimento a quello catalano in prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo confermano anche le aperture dei principali quotidiano sportivi spagnoli nelle loro edizioni online. «Arturo Vidal lascia il ritiro del Bayern. Il suo trasferimento al Barcellona nella fase finale», scrive Mundo Deportivo. «Vidal lascia il ritiro del Bayern per firmare col Barça», aggiunge As, mentre Marca rivela: «Arturo Vidal lascia l'hotel col ds del Bayern». Si attende dunque l'ufficialità, ma intanto il dirigente blaugrana Ariedo Braida conferma a Rmc Sport: «Siamo all'atto finale. Finché non ci sono le firme, i contratti possono saltare. Il calciomercato è anche questo. Speriamo non ci siano sorprese». (agg. di Silvana Palazzo)

VIDAL, NIENTE INTER: È VICINO AL BARCELLONA

L'Inter è una nuova vittima del Barcellona. Dopo aver soffiato Malcom alla Roma, il club blaugrana è ad un passo da Arturo Vidal. L'ex centrocampista della Juventus era considerato molto vicino alla società nerazzurra, ma nelle ultime ore la situazione è cambiata sensibilmente. Il Mundo Deportivo, ad esempio, assicura che c'è un principio d'accordo tra il calciatore cileno e il Barcellona. Radio e siti catalani sono in fibrillazione: il centrocampista potrebbe presto diventare un nuovo giocatore della squadra di Ernesto Valverde. A confermare il possibile sorpasso del Barcellona sull'Inter è l'agente Fernando Felicevich, il quale ha ammesso che il club catalano è «seriamente interessato». Il Barcellona, secondo Sportmediaset, è andato all'assalto di Vidal perché non si è sbloccato l'affare Adrien Rabiot, quindi non si escludono nuovi colpi di scena, ma è più plausibile che l'Inter viri su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo.

PER L'INTER RISPUNTA RAFINHA?

L'Inter forse ha aspettato troppo nella speranza di capire se si può realizzare il sogno Modric. E così Vidal è finito ad un passo dal Barcellona, almeno stando alla stampa catalana che parla di un principio di accordo. L'affondo finale dell'Inter è stato fermato, infatti, dall'Inter perché prima voleva parlare con Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Questa scelta potrebbe averle fatto sfuggire la possibilità di prendere Vidal dal Bayern Monaco. Per Niko Kovac non è indispensabile, quindi l'agente Fernando Felicevich lo ha proposto prima all'Inter e poi al Milan. Ora c'è il Barcellona che sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro al club bavarese. Il Barcellona comunque potrebbe farsi “perdonare” lasciando tornare Rafinha a Milano. Il brasiliano è in cima alla lista dei partenti, quindi la società nerazzurra, che lo ha preso in prestito nella scorsa stagione, potrebbe tornare alla carica. Da escludere però un altro prestito, perché il club blaugrana vorrebbe monetizzare dalla sua cessione.

