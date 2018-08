Milan, per Halilovic subito cessione?/ Ultime notizie, dalla Spagna: offerto a Girona ed Espanyol

23 agosto 2018 Silvana Palazzo

Milan, per Halilovic subito cessione? (Foto: da Instagram)

Descritto come il nuovo fenomeno del calcio croato, Alen Halilovic non ha rispettato le aspettative durante la sua carriera. E ora è pronto a lasciare anche il Milan, dove sperava nel rilancio. Sembra non poter arrivare perché il centrocampista potrebbe presto dire addio. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, la dirigenza del Milan avrebbe offerto Halilovic al Girona e all'Espanyol. Non è ancora chiara la formula dell'eventuale cessione, ma il motivo è invece chiaro: l'arrivo di Castillejo avrebbe ridotto a zero le possibilità di vedere in campo l'ex Las Palmas. La concorrenza per l'attacco era già forte con Suso, Calhanoglu e Bonaventura, e così per il centrocampo, dove Gattuso preferisce Kessie e Bakayoko. La finestra estiva di calciomercato in Liga chiude il 31 agosto, quindi la società rossonera ha tutto il tempo per un addio lampo. Un'altra chance all'orizzonte per Halilovic, che aveva incantato gli osservatori di mezza Europa prima di eclissarsi.

DALLA SPAGNA: HALILOVIC OFFERTO A GIRONA ED ESPANYOL

Era il 3 luglio quando il Milan depositava il contratto di Alen Halilovic, presto a costo zero dopo che il calciatore si è svincolato dall'Amburgo. Un contratto triennale fino al 30 giugno 2021. Dopo un mese e mezzo in rossonero, il centrocampista croato potrebbe già lasciare Milano. Ora non rientrerebbe più nei piani della società e non troverebbe spazio nelle gerarchie di Gennaro Gattuso, per questo è stato offerto a Girona ed Espanyol. I due club di Barcellona sarebbero interessati al calciatore, in particolare il Girona perché il suo tecnico, Eusebio Sacristan, lo aveva allenato ai tempi del Barcellona B. Peraltro recentemente di lui aveva detto: «Vedi subito che ha qualità uniche». L'avventura di Halilovic al Milan potrebbe essere già ai titoli di coda. Il 22enne, dopo l'esperienza in prestito al Las Palmas, con cui è retrocesso, potrebbe tentare una nuova esperienza in Spagna.

