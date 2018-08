Strootman ceduto al Marsiglia / La Roma vende l'olandese che riabbraccia Rudi Garcia?

Strootman ceduto al Marsiglia, la Roma vende l'olandese che è pronto a riabbracciare Rudi Garcia. Clamorosa trattativa di calciomercato scuote la capitale giallorossoa.

26 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Strootman ceduto al Marsiglia - La Presse

Kevin Strootman è a un passo dal lasciare la Roma, ceduto al Marsiglia di Rudi Garcia. Alessandro Austini de Il Tempo ha sottolineato che sarebbe stato raggiunto un accordo tra il calciatore olandese e il club francese con proprio il centrocampista a spingere su Monchi per partire. I giallorossi stanno trattando con l'Om anche se al momento l'offerta tra i 22 e i 23 milioni di euro viene ritenuta troppo bassa per essere accettata. Se però dovesse essere alzata allora il direttore sportivo potrebbe anche decidere di aprire le porte alla cessione. Ulteriori informazioni arrivano da Niccolò Ceccarini che ha sottolineato come la Roma avrebbe rifiutato la prima offerta del Marsiglia, ma anche che i francesi sarebbero intenzionati a rilanciare molto presto. Ricordiamo che il calciomercato in Francia è ancora aperto e per questo la trattativa si potrà fare nei prossimi giorni.

SALTERÀ LA GARA CON L'ATALANTA?

Nelle ultime ore si è sparsa la voce che Kevin Strootman non sarà convocato per la sfida contro l'Atalanta di domani sera. Il centrocampista olandese infatti potrebbe essere preservato per evitare problemi visto che sta per essere ceduto all'Olympique Marsiglia. In Ligue 1 riabbraccerebbe Rudi Garcia con cui ha lavorato, e bene, in Italia proprio con la maglia della squadra capitolina. Centrocampista dotato di grande tecnica e fisicità nella capitale è stato ribattezzato "Lavatrice" per la grande capacità di ripulire i palloni sporchi e trasformarli in puliti. Un soprannome che era stato già dato in passato a Tiago Mendes, centrocampista portoghese autore di un'ottima carriera ma che in Italia con la maglia della Juventus non riuscì a conquistare tifosi e critica.

