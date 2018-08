Dybala al Real Madrid per 180 milioni/ Notizia lanciata da Olé? In realtà è una fake-news

Dybala al Real Madrid per 180 milioni, ultime notizie: si moltiplicano le voci, ma è davvero Olè ad averle lanciate? Matteo Dotto scopre che si tratta in realtà di una fake-news.

29 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Dybala al Real Madrid per 180 milioni - La Presse

Gli ultimi giorni di calciomercato sicuramente potrebbero regalare delle sorprese perché sebbene in Italia le trattative in entrata sono state chiuse lo scorso 17 agosto fino al 31 si potrà operare in uscita verso Spagna e Francia. E' così che nelle ultime ore si è aperta la possibilità di vedere Paulo Dybala al Real Madrid. I blancos di fatto non hanno ancora aperto la porta all'erede di Cristiano Ronaldo e c'è grande curiosità di vedere se faranno qualcosa di importante in entrata. La notizia, rilanciata dal giornalista Mauricio Hidalgo, parlava di ben 180 milioni di euro offerti alla Juventus, pronta ad accettare, e un ingaggio di 16 milioni di euro netti al calciatore argentino. E' così che in pochi minuti tantissimi tifosi della Vecchia Signora si sono riversati sui social network con la paura reale di veder partire in maniera imminente la Joya.

UNA FAKE-NEWS?

La paura dei tifosi della Juventus di perdere Paulo Dybala per un'offerta di 180 milioni di euro del Real Madrid è in realtà durata poco più di un'ora. E' stato Matteo Dotto di SportMediaset a verificare come in realtà si trattasse di una fake-news. Il giornalista di Mediaset ha contattato direttamente Olé scoprendo che in realtà Mauricio Hidalgo non lavora affatto per il noto quotidiano argentino. Inoltre la redazione di TuttoMercatoWeb pare aver avuto una smentita direttamente dalla Juventus. Massimiliano Allegri ha veramente abbondanza davanti, ma per una squadra che si propone di vincere tutto sarebbe assurdo andarsi a privare di un calciatore così forte, cedendolo poi a chi in Europa ha dominato in lungo e in largo nell'ultima decade. I tifosi della Juventus sanno però che il calciomercato può regalare sempre nuove inquietanti possibilità soprattutto ora che non si può più acquistare ma solo cedere.

