Karamoh lascia l'Inter / Ultime notizie: il francese al Saint-Etienne, Candreva e Joao Mario restano!

Karamoh lascia l'Inter, ultime notizie: nell'ultimo giorno di calciomercato la squadra nerazzurra può cedere in prestito l'esterno d'attacco francese. Non partono Candreva e Joao Mario.

30 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Karamoh lascia l'Inter - La Presse

Yann Karamoah potrebbe cambiare maglia nell'ultimo giorno di calciomercato con l'Inter che sembra decisa ad accettare una delle tante offerte arrivate sulla sua scrivania. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com in pole position per prendere il calciatore ci sarebbe il Saint-Etienne, destinazione che sarebbe assai gradita al calciatore pronto a tornare in Francia. Lo ha confermato anche il suo agente Oscar Damiani che a FcInterNews ha rivelato: "La trattativa è ben avviata, ora vediamo cosa accadrà tra i due club. C'è il benestare del calciatore di andare a giocare al Saint Etienne. Avrebbe di certo più spazio per giocare". Non sono da sottovalutare però gli interessamenti anche di Schalke, Mainz e Spartak Mosca che potrebbero inserirsi qualora dovesse saltare l'affare tra i nerazzurri e il club francese.

CANDREVA E JOAO MARIO RESTANO

Antonio Candreva e Joao Mario invece dovrebbero restare all'Inter. I due centrocampisti sono ai margini del progetto nerazzurro e non sono ben visti dal pubblico che spesso gli ha fischiati. Nonostante questo entrambi si stanno allenando bene e sperano di convincere Luciano Spalletti a dar loro una possibilità. Joao Mario ha anche rifiutato un paio d'offerte dalla Turchia con il suo compagno di Nazionale Pepe che spingeva per farsi raggiungere al Besiktas. Il lusitano è stato fischiato anche durante le amichevoli estive dopo che aveva dichiarato di essere tornato dal prestito al West Ham per partire di nuovo. Candreva invece vive una pericolosa involuzione che l'ha portato a diventare un'alternativa con l'arrivo di Matteo Politano e Lautaro Martinez.

