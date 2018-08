POGBA ALLA JUVENTUS?/ Ultime notizie: Barcellona alla finestra, Pjanic lega i bianconeri

Pogba alla Juventus? Ultime notizie: rapporti tesi con Mourinho, il grande ritorno in bianconero si avvicina, anche se resta da capire cosa fare con Pjanic...

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 15.54 Mauro Mantegazza

Paul Pogba - LaPresse

I rapporti tesi con Josè Mourinho potrebbero spingere Paul Pogba a lasciare il Manchester United. La situazione, in casa dei Red Devils, non è tranquillissima e a complicare il tutto è l’interesse di importanti club per il centrocampista francese. La Juventus, nonostante il grande acquisto di Cristiano Ronaldo e il ritorno di Leonardo Bonucci non ha ancora chiuso la campagna acquisti e avrebbe messo nel mirino proprio Pogba. Per riportare a Torino il francese, però, oltre a dover trattare con lo United, la Vecchia Signora dovrebbe battere anche la concorrenza del Barcellona che, dopo l’acquisto di Arturo Vidal che effettuerà le visite mediche tra domenica e lunedì, sogna di ricomporre la coppia d’oro che, alla Juventus, ha fatto sognare i tifosi. Difficile, però, che i bianconeri si presentino alla porta dello United con un’offerta monstre. A convincere i Red Devils a cedere un giocatore che, solo due anni fa hanno pagato 105 milioni più altri 5 di bonus potrebbe essere il Barca (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

RAPPORTI TESI CON MOURINHO

Paul Pogba può davvero tornare alla Juventus? Parrebbe proprio di sì, secondo quanto riferisce ampiamente oggi Tuttosport, e sarebbe un ritorno forse ancora più clamoroso di quello di Leonardo Bonucci, certamente con un’accoglienza a Torino che per il centrocampista francese sarebbe migliore di quella riservata al difensore. Intanto la notizia certa è che i rapporti fra Pogba e José Mourinho, suo attuale allenatore al Manchester United, sono sempre più tesi; ciò rende sempre più credibile la possibilità di un addio del francese ai Red Devils e in quel caso la destinazione più gradita da Pogba sarebbe appunto un ritorno alla Juventus. Cos’è successo dunque fra Pogba e Mourinho? Il portoghese avrebbe chiesto al centrocampista, reduce dal Mondiale vinto con la Francia, di rientrare in anticipo dalle vacanze post-Russia 2018 e in risposta Pogba si è concesso prima una grande festa a Los Angeles con amici e parenti, per poi trasferirsi nella Polinesia francese e da lì postare video e fotografie dall’atollo Maururu Bora.

POGBA ALLA JUVENTUS? IL NODO PJANIC

La Juventus è dunque in agguato: Pogba ha apertamente ammesso che giocherebbe volentieri altrove e ha scritto ai suoi ex compagni juventini auspicando un suo ritorno in bianconero. Inoltre Massimiliano Allegri aveva esplicitamente chiesto un centrocampista con le sue caratteristiche o con quelle di Milinkovic Savic, arrivare ad almeno uno dei due sarà la priorità della Juventus nelle ultime due settimane di calciomercato (che quest’anno chiuderà venerdì 17 agosto). Mino Raiola, il procuratore di Pogba, ha tessuto silenziosamente la sua tela, ma per facilitare davvero un approdo del francese a Torino servirebbe la cessione di Miralem Pjanic, indispensabile per finanziare l’operazione Pogba e per fare spazio al francese nel centrocampo di Allegri. Marotta tuttavia non vuole scendere sotto i 100 milioni di offerta per cedere il centrocampista bosniaco. Una cifra che nessuno dei club interessati a Pjanic ha offerto finora: per ora questo è il problema che potrebbe quanto meno rallentare o nella peggiore delle ipotesi far saltare il ritorno del francese.

