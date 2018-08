Modric all’Inter?/ Ultime notizie, Lopetegui gela i nerazzurri: è un giocatore del Real Madrid

Luka Modric all'Inter? Ultime notizie: Florentino Perez e il tecnico Lopetegui gelano i nerazzurri "il croato è un giocatore del Real madrid". Clausola impossibile ora per i milanesi.

05 agosto 2018 Michela Colombo

Luka Modric (LaPresse)

Se Spalletti e i tifosi dell’Inter sognano l’arrivo a Milano di Luka Modric, in queste ultime ore ci hanno pensato Florentino Perez e il tecnico del Real Madrid Lopetegui a gelare del speranze dei fan del club di Galleria Vittorio Emanuele. Come abbiamo già affermato nei giorni scorsi, l’affare di calciomercato già si annunciava in salita per la dirigenza nerazzurra in termini economici: la volontà però dello stesso croato di raggiungere lo spogliatoio di Spalletti lasciava uno spiraglio di speranza per tutti. Nei giorni scorsi però è stato lo stesso presidente del Real Madrid Florentino Perez a ribadire il concetto che Luka Modric è un giocatore del Real Madrid, almeno fino a quando non si presenterà un club capace di versare i 750 milioni di euro della clausola, cifra che ovviamente l‘Inter non dispone al momento visto pure i paletti del Fair Play finanziario. Sono comunque attesi nei prossimi giorni degli incontri tra l’entourage del giocatore, la dirigenza dei Blancos e Riso, intermediario dell’Inter. La sensazione però è che il Real madrid non lascerò andare via Modric con la stessa facilità con cui ha fatto partire Cristiano Ronaldo: il legame affettivo con città e tifosi risulta nel caso del croato, troppo complesso.

LOPETEGUI SPEGNE I SOGNI NERAZZURRI

In questo senso ha poi rincarato la dose anche lo stesso nuovo allenatore del Real Madrid Julen Lopetegui: Luka Modric per ora è un giocatore dei Blancos e vi sono ben poche possibilità che possa volare all’Inter. Lo spagnolo infatti, a margine del match Real Madrid-Juventus valido per la International Champions Cup disputato nella notte ha dichiarato: “Su Modric ha già risposto il presidente in forma chiara e concisa. Penso di aver ben poco da aggiungere al riguardo. Luka è un gran calciatore e lo aspettiamo a braccia aperte. Lui è del Real Madrid e continuerà a esserlo”. Poche parole ma che pesano come macigni in casa dei nerazzurri, a cui lo stesso Lopetegui ha pure aggiunto: “Ci ho parlato al termine della Coppa del Mondo e ci siamo dati appuntamento per l'8 agosto, il giorno in cui lui rientrerà. A quel punto vedremo se sarà già pronto per giocare la Supercoppa del 15. Lui è un giocatore che mi entusiasma e che sarà felice nel Real Madrid.”. Certo nel calciomercato estivo tutto può succedere, ma intanto in casa Inter si comincia ad abbandonare, almeno per il momento, il sogno Modric.

© Riproduzione Riservata.